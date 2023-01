El PP avisa a Vox de sus "errores": el "teatrillo" de la moción de censura y votar contra los Presupuestos de Ayuso

Tellado dice que el decreto anticrisis del Gobierno busca "tapar" la situación de "descrédito" de Sánchez "comprando voluntades"

Asegura que, pese a la "nocturnidad" de Sánchez derogando la sedición, se ha "enterado toda España": "Legisla para delincuentes"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, considera que Vox ha cometido dos "errores" estas últimas semanas, citando su propuesta de registrar una moción de censura contra Pedro Sánchez que va a proporcionar una "victoria parlamentaria" al presidente del Gobierno y su decisión de votar en contra de los Presupuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

"Creo honestamente que Vox se ha equivocado emitiendo ese voto en contra de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid porque con esa actitud lo que ha hecho es beneficiar a la izquierda y beneficiar a la izquierda radical de la Comunidad de Madrid", ha declarado Tellado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Tellado ha advertido del rechazo que este voto provoca en su propio electorado. "No creo que ningún votante de Vox quisiera eso. No lo creo sinceramente y por lo tanto, creo que se han equivocado", ha abundado.

CON LA MOCIÓN DE CENSURA, SÁNCHEZ SALDRÁ "HENCHIDO"

En cuanto a la moción de censura, el responsable de Organización del PP ha criticado que se presente cuando "no tiene ninguna posibilidad aritmética de prosperar" y que lo que va a hacer es "reforzar" a Pedro Sánchez con una "victoria parlamentaria" que puede interpretarse como que se "legitima la acción del presidente del Gobierno".

Por eso, ha insistido en que presentar una moción de censura que no tiene posibilidades de salir adelante "no es una buena decisión" sino "un error". "Y después de que la moción de censura no prospere veremos a un Pedro Sánchez henchido y satisfecho de superarla. Y nosotros desde luego lo que queremos es echar a Pedro Sánchez, pero echarlo de verdad y no hacer un teatrillo un día en el Congreso de los Diputados", ha enfatizado.

Tellado ha señalado que hay que echar a Sánchez "votando todo el mundo" en las urnas y ha recalcado que por eso su partido ha reclamado elecciones "cuanto antes" para que los españoles puedan pronunciarse porque "Pedro Sánchez es un fraude político en España".

El dirigente del PP ha subrayado que Sánchez se presentó a los comicios en 2019 "diciendo que haría una cosa y finalmente ha hecho la contraria y eso ha sucedido en todas las promesas electorales del que hoy es presidente del Gobierno".

VE A SÁNCHEZ "UN PRESIDENTE ILEGÍTIMO"

El responsable de Organización del PP ha recalcado que Pedro Sánchez es un "presidente ilegítimo", subrayando que la "hoja de servicios" del jefe del Ejecutivo es "tremenda" después de haber incumplido todas sus promesas.

Así, ha recordado que Sánchez dijo que "no iría de la mano" de Bildu ni de ERC y "al final se ha entregado a ellos" y ha censurado que también haya "acercado a presos etarras a las cárceles vascas a cambio de votos"; haya "echado a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra porque se lo ha exigido Bildu"; o "haya otorgado indultos a los políticos catalanes que participaron en el procés contra la voluntad del Tribunal Supremo".

"Estamos ante un presidente del Gobierno que ha derogado el delito de sedición de nuestro Código Penal porque se lo exigían aquellos que lo habían incumplido durante el procés; estamos ante un presidente del Gobierno que ha reducido las penas por malversación porque los políticos condenados por malversación así se lo exigían para seguir manteniéndole su apoyo", ha manifestado.

Por todo ello, Tellado ha afirmado que Sánchez es un "presidente del Gobierno indigno del cargo que ocupa" tras un "ejercicio de engaño masivo y de engaño colectivo a toda la ciudadanía, especialmente a los que lo votaron".

"Ganó las elecciones legítimamente hace tres años y medio pero lo cierto es que ha perdido la legitimidad del gobernante. Le asiste la legitimidad de origen en su elección pero no tiene la legitimidad de ejercicio porque ha hecho todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer cuando se presentó a las elecciones", ha insistido.

El dirigente del PP ha asegurado que "hoy lamentablemente hay al frente del Gobierno a un cínico con mayúsculas" que "dice una cosa y hace exactamente la contraria" y por eso "no merece seguir ni un día más al frente del Gobierno".

PRIMERO LO QUITA DEL BOLSILLO CON IMPUESTOS Y LUEGO DA CHEQUES

El responsable de Organización del PP ha señalado que el Gobierno está "jugando con el dolor y la necesidad de la gente" y le ha recriminado que "primero" quite dinero del "bolsillo" manteniendo "los impuestos más altos de la historia de España" y ahora "se lo quiera dar solo a algunos en cheques electorales o minicheques".

"Primero te mete la mano en el bolsillo subiendo los impuestos y con lo que te ha quitado, te da una pequeña parte en forma de cheques electorales para comprar voluntades. Eso no es un mandatario serio en una democracia moderna y madura como la nuestra", ha afirmado, para advertir a Pedro Sánchez que los españoles "son mucho más inteligentes de lo que él piensa".

Tellado ha criticado que el Gobierno "copie" medidas del plan anticrisis del PP para frenar la inflación pero lo haga con retraso y quedándose "corto". "Nos parecen insuficientes. Las medidas deberían ser más amplias y beneficiar a un sector más amplio de la sociedad", ha manifestado, para subrayar que "más importante que recibir un minicheque" es aplicar rebajas en la tarifa del IRPF y que los ciudadanos puedan cobrar más cada mes en su nómina.

Así, ha dicho que ese cheque anual de 200 euros que ha aprobado el Gobierno se aplicaría a familias con rentas de hasta 27.000 euros cuando "200 euros pueden ser aproximadamente lo que ha subido la cuota mensual de una hipoteca media en España".

"UN PLAN CHAPUCERO QUE SE QUEDA CORTO"

De la misma manera, ha recalcado que es un "insulto a la inteligencia" que cuando anuncia una rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad no incluya la carne, el pescado o las conservas. "Creemos que este plan chapucero se queda corto, tiene una mentalidad claramente electoralista y le falta al respeto a la mayoría social de nuestro país", ha proclamado.

Tellado --que es uno de los principales colaboradores de Feijóo que le acompañó en su etapa al frente de la Xunta desde el puesto de secretario general del PPdeG-- considera que el plan anticrisis del Gobierno lo único que busca es "hacer frente a la crisis de Pedro Sánchez y del Gobierno socialista".

"Son medidas para tapar la situación en la que se encuentra el Gobierno actual, una situación de descrédito absoluto porque acaban de aprobar la derogación del delito de sedición y el abaratamiento del delito de malversación con nocturnidad y alevosía, pero lo cierto es que al final se ha enterado toda España de lo que está haciendo este Gobierno y es que están legislando para delincuentes", ha dicho.

Así, el senador gallego ha indicado que el Ejecutivo "legisla en favor de aquellos que atacan la integridad territorial, de los malversadores y de agresores sexuales, que se ven beneficiados de la incompetencia de un Ministerio y de todo un Gobierno".

"Este es un Gobierno que trabaja al servicio de delincuentes o un Gobierno que trabaja para abaratar las penas de delincuentes y eso es lo que trata de ocultar Pedro Sánchez con este plan anticrisis. Es para tapar la crisis del Gobierno, no la crisis de las familias, la crisis de las personas", ha finalizado.