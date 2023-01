Más de 150 consejos locales protestan una propuesta del Gobierno para fomentar la educación ultraortodoxa

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Concretamente, los líderes se refieren a una cláusula incluida en los principios del gobierno de coalición ultraderechista que encabeza el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que propone a los consejos que desvíen parte de sus fondos hacia unas instituciones "informales" que imparten estas estrictas enseñanzas.

La carta ha ido dirigida a Netanyahu, al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich (líder del Partido Sionista Religioso de extrema derecha y considerado como uno de los puntales ideológicos del nuevo Gobierno) y el ministro de Educación, Yoav Kisch.

Los líderes locales denuncian que estas instituciones haredíes "no enseñan el abanico entero de estudios seculares que exige la ley" y aseguran que no tienen intención "de beneficiar a una población por encima de las demás", según la carta recogida por el 'Times of Israel'.

"Como es el Estado el que reconoce a estas instituciones, corresponde al Estado financiarlas", avisan los consejos que, además, entienden esta maniobra como un intento de "expropiación" de sus competencias educativas.

"No vamos a permitir que nos impongan esta enorme carga financiera cuando ya estamos obligados a destinar parte de nuestros presupuestos habituales a los servicios formales de educación", remachan los líderes locales.