Nuevo libro de Enrique avivará críticas hacia familia real

En esta fotografía sin fecha emitida por ITV el viernes 6 de enero de 2023 se muestra al príncipe Enrique (izquierda) hablar durante una entrevista con el periodista Tom Bradby. (Harry: The Interview on ITV1 and ITVX at 9pm on January 8/PA via AP) AP (Harry: The Interview on ITV1 and ITVX at 9pm on January 8/AP)