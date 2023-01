Owen Roizman, director de fotografía de 'El Exorcista' o 'Tootsie', fallece a los 86 años

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Sociedad Americana de Cinematógrafos ha confirmado la muerte del director esta madrugada "tras una larga enfermedad". Roizman fue nominado a la estatuilla dorada en cinco ocasiones por su trabajo de cámara y en 2017 recibió el Oscar honorífico por su contribución al cine.

Roizman era conocido por sus colaboraciones con directores como Sydney Pollack y William Friedkin. Sus trabajos cinematográficos nominados al Oscar abarcan varias décadas y entre ellos figuran obras como 'Network, un mundo implacable' (1976), la comedia de Pollack sobre Dustin Howwman 'Tootsie' (1982), el western 'Wyatt Earp' (1994), 'The French Connection' (1971) o 'El Exorcista' (1973).

La obra 'The French Connection' le valió su primera nominación a la estatuilla dorada, protagonizada por Gene Hackman, y le hizo conocido por su estilo de documental "descarnado", según ha recogido 'Los Angeles Times'.

"Inmediatamente después de 'The French Connection', me etiquetaron como fotógrafo callejero de Nueva York, lo que me pareció muy gracioso porque nunca había rodado nada como 'The French Connection' antes de eso", dijo el artista el medio citado durante una entrevista en 2017.

"Me hizo mucha gracia. Mi objetivo principal siempre fue simplemente servir a la historia y contarla visualmente de la mejor manera que sabía", declaró Roziman.

En 1997 la Sociedad Americana de Cinematógrafos le concedió el premio a toda su carrera