El festival 'mujerDoc' de Soria contará con documentales llegados desde catorce países

El certamen, organizado por la ONGD Mujeres del Mundo y el Ayuntamiento de Soria, ha presentado su cartel, obra de la diseñadora soriana Lola Gómez Redondo. El Comité del Festival ha seleccionado 25 documentales a concurso entre los cerca de 300 que se presentaron desde todos los continentes.

Los trabajos elegidos se podrán ver entre los días 4 y 11 de marzo de forma presencial en Cines mercado mientras que igual que el pasado año la proyección online podrá seguirse entre los días 12 y 26 de marzo en la plataforma Filmin.

DOCUMENTALES

Los documentales seleccionados son 'When the winds die', 'As I want/Como yo quiera, 'Alicia Armstrong', 'Bigger than Trauma', 'Mujer de Tierra', 'Shirley Ferreira', 'The empty box/La caja vacía', 'Malakooti Malakooti', 'Galatea bot hackfeminista', 'Silent Beauty', 'Space Equality', 'Sobre Elas', 'Elvira de Hidalgo. Donare la Divinità', Our body burns' y 'Ekin Ilkbag, Idil Akkus'.

También se han elegido 'All Her Dying Lovers', 'El Canto de Todas, es mi propio canto', 'Being a mother', 'Relatos de Amor y Violencias', 'The illusion of abundance', 'Granny's Sexual Life', 'Las cartas perdidas', 'Etxetxipia (Casa pequeña)', 'The Repair Shop' y 'Radiography of a family'.