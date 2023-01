El PP expresa su apoyo a Lula da Silva y dice que el presidente de Brasil no reduciría las penas a los asaltantes

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El nuevo portavoz de campaña el PP, Borja Sémper, ha expresado este lunes el apoyo de su partido al presidente de Brasil elegido en las urnas, Luiz Ignazio Lula da Silva, y ha recalcado que el intento del subvertir el orden constitucional debe ser denunciado con "contundencia", como expresó anoche Alberto Núñez Feijóo. Eso sí, ha recalcado que el presidente de Brasil no reduciría las penas a los asaltantes.

"La pregunta que me hago honestamente es: ¿Alguien en su sano juicio cree que Lula da Silva dentro de cinco años va a modificar el Código Penal para rebajar las penas por delito penal de los que ayer intentaron un golpe de Estado y subvertir el ordenamiento constitucional en Brasil? Creo que no", ha declarado Sémper, que considera que es "inevitable" que al final se hagan "lecturas nacionales" de lo que ocurre en "otros hemisferios" porque "pasa con todo lo que sucede a lo largo y ancho del mundo".

Así se ha pronunciado un día después de que el PSOE y Podemos hayan cargado duramente contra el PP y, en especial contra las declaraciones de su secretaria general, Cuca Gamarra, asegurando que lo ocurrido en Brasil en España serían "simplemente un desorden público", aludiendo a la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición.

"REFORZAR LOS MUROS DE CONTENCIÓN", "NO REBAJARLOS"

En una rueda de prensa en la sede del PP, para anunciar precisamente su nombramiento como portavoz de campaña, Sémper ha indicado que las democracias están siendo "atacadas" por populismos de un signo y de otro, por lo que ha pedido "reforzar los muros de contención y la defensa del sistema democrático".

A su entender, eso pasa por "regenerar la política", "eliminar el insulto" y la "agrevisividad" pero también por "fortalecer las instituciones y los elementos que controlan al Gobierno". Por eso, ha dicho que hay que "ponerselo imposible en España" y "reforzar los muros de contención y elmentos de defensa, no rebajarlos".

"Lo que pasó ayer en Brasil debe ser denunciado con total y absoluta contundencia porque ayer lo intentaron unos de un signo político extremista y mañana lo pueden intentar otros de otro signo político extremista", ha dicho, para añadir que "son lo mismo" y ambos quieren "acabar con las libertades y la democracia".

Al ser preguntado si el PP compara lo ocurrido en Brasil con lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre de 2017, ha dicho que "no hay comparación posible entre el asalto al Capitolio y lo que vieron ayer en Brasil" con "nada" de lo que han vivido en España.

"EXTRAORDINARIAMENTE GRAVE LO OCURRIDO EN BRASIL"

Tras resaltar que lo ocurrido en Brasil es "extraordinariamente grave", ha reconocido que también fue grave que el presidente de la Generalitat y diputados tuvieran que salir en helicóptero como sucedió en Cataluña hace unos años.

A su entender, se trata de evitar ese "caldo de cultivo" que se crea y hace que "populistas de un extremo y de otro se crean con el derecho y legitimidad para asaltar instituciones o cuestionar gobiernos legítimos". "Es una amenaza real que trasciende Latinoamérica y afecta también a Occidente", ha apostillado.

Sin embargo, ha rechazado que se pueda comparar con lo que pasó en Cataluña en 2017. "No estoy comparando realidades porque afortunadamente todavía afortunadamente no hemos vivido ese nivel de asalto a las instituciones en España. Lo que que tenemos que trabajar todos es para que no suceda nunca ni sea una amenaza real", ha manifestado, si bien ha dicho que en España han visto casos de cuestionamiento de las instituciones.

En un momento de su comparecencia ha tenido un lapsus al referirse a Feijóo como Alberto Ruiz Gallardón cuando hablaba sobre lo ocurrido en Brasil y el apoyo del líder del PP al presidente elegido en las urnas, Luiz Ignazio Lula da Silva.

"El tuit del presidente nacional del PP ayer, Alberto Ruiz Gallardón. Jo, Alberto Nuñez Feijóo es absolutamente inequívoco en la defensa de la legalidad", ha exclamado, provocando algunas risas entre los presentes y reconociendo que esto iba a ser un "corte de meme" en las redes sociales.