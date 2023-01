Page espera que se recupere "la cordura" en Brasil y no ve comparación entre los asaltos bolsonaristas y el procés

CIUDAD REAL, 9 (EUROPA PRESS)

García-Page, a preguntas de los medios este lunes, ha considerado que lo ocurrido en Brasil, "como pasó también en Estados Unidos", es "la radicalización más extrema de una parte de la sociedad que hay que combatir sin ambigüedades", producto de "años de calentamiento y de radicalización".

"Seguramente nadie pensó que en Cataluña las cosas iban a llegar donde llegaron y es evidente que la tipificación de lo que pasó allí no estaba prevista en la Constitución. Sí que tiene que quedar como reflexión que queda pendiente en el ordenamiento jurídico español regular de manera concisa y concreta cualquier tipo de ataque constitucional, pero sin comparación ninguna", ha abundado.

García-Page ha cargado contra los responsables de los asaltos a las sedes institucionales brasileñas, considerando que "toman por tontos a la inmensa mayoría" porque "reconocieron su victoria pero no su derrota", en un problema "no de no llegar a gobernar sino de salir de gobierno, una resistencia a perder". "Es intolerable desde todo punto de vista", ha añadido.