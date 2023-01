Rudi Garcia compara la llegada de Ronaldo al Al Nassr con la de Pelé al Cosmos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, ha firmado un contrato de dos años y medio, considerado uno de los más lucrativos de la historia del fútbol, tras su salida del Manchester United.

El internacional portugués aún no ha debutado, debido a una sanción que arrastra desde su etapa en el United, pero su impacto ya se deja sentir fuera del terreno de juego.

En opinión de Garcia, el traspaso es comparable al del recientemente fallecido Pelé al Cosmos estadounidense en 1975, tras una etapa legendaria en el Santos.

"Es un poco como la llegada de Pelé, sobre todo para el desarrollo del fútbol, del deporte y de la cultura en Arabia Saudí", declaró Garcia a L'Equipe.

Para el técnico, Cristiano Ronaldo es más que un jugador. "Es uno de los mejores jugadores del mundo. Es increíble hasta qué punto ha puesto el foco en nuestro club. Ahora todo el mundo sabe dónde está nuestro club en todo el mundo", señaló.

"Hemos pasado de 800.000 [seguidores en Twitter] a 10 millones en unas horas, o unos días, gracias a la llegada de Cristiano", argumentó el galo.

Ronaldo se perdió el partido del viernes contra el Al Tai (2-0) y tampoco jugará el sábado contra el Al Shabab, debido a la sanción que se le impuso por golpear un teléfono en la mano de un aficionado del Everton el pasado mes de abril.

Puede debutar con el Al Nassr contra el Al Ettifaq el 22 de enero, pero García ha confirmado que Ronaldo podría participar primero en un amistoso de prestigio contra el París Saint-Germain.

Eso podría significar un enfrentamiento entre Ronaldo y Leo Messi cuando el PSG se enfrente a un once saudí formado por jugadores del Al Nassr y el Al Hilal, pero Garcia no está del todo contento. "Su debut no será con la camiseta del Al Nassr. Será una mezcla entre Al Hilal y Al Nassr", apuntó.

"Como entrenador del Al Nassr, no puedo estar contento con este partido. Pero para el desarrollo, ver al PSG, ver a los grandes jugadores parisinos, sí que es algo bueno", matizó.