Clip en primicia de Almas en pena de Inisherin, la gran favorita de los Globos de Oro

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Precisamente Colin Farrel, que ganó el premio al mejor actor en el Festival de Venecia y está nominado Globo de Oro mejor actor dramático por este trabajo, es el protagonista junto a Kerry Condon de este clip en primicia del filme para los lectores de Europa Press. Una secuencia en la que el protagonista se muestra contrariado ante la extraña actitud de su amigo de toda la vida.

"¿Hemos reñido? ¿Por qué no me ha abierto la puerta?", se pregunta extrañado. "Puede que ya no le caigas bien, hermano", responde con gesto algo burlón Condon, que encarna a su hermana en este filme que fue reconocida con el premio especial del American Film Institute y también cuenta con nueve nominaciones a los Critics Choice Awards.

Ambientada en una isla remota frente a la costa occidental de Irlanda, Almas en pena de Inisherin relata la historia de dos amigos de toda la vida Pádraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson), que se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su amistad de forma inesperada.

Un Pádraic en shock, ayudado por su hermana Siobhán (Kerry Condon) y Dominic (Barry Keoghan), el joven y problemático habitante de la isla, se esfuerza por recomponer la relación, negándose a aceptar un no por respuesta. Pero los repetidos intentos de Pádraic solo sirven para reforzar la determinación de su antiguo amigo y cuando Colm le da un desesperado ultimátum, los acontecimientos evolucionan muy rápidamente y con consecuencias impactantes.

La película, que se filmó en localizaciones de Inishmore y de la Isla de Achill en la costa occidental de Irlanda, está protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson, que se reúnen con McDonagh, a cuyas órdenes rodaron Escondidos en Brujas.

El equipo detrás de las cámaras incluye al director de fotografía y colaborador habitual de McDonagh, Ben Davis, BSC, la diseñadora de vestuario Eimer Ní Mhaoldomhnaigh, el diseñador de producción Mark Tildesley y el montador Mikkel E.G. Nielsen, ACE. Carter Burwell ha compuesto la música. Los colaboradores habituales de McDonagh, Graham Broadbent y Pete Czernin, producen para Searchlight Pictures y Film4.