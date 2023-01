Correa volvería a Mellizos, con acuerdo por 200 millones

Carlos Correa cambió de destino por segunda vez, para volver al punto de origen.

El puertorriqueño llegó el martes a un acuerdo por seis años y 200 millones de dólares para volver a los Mellizos de Minnesota, el equipo en el que militó la campaña anterior, dijo una persona cercana a las negociaciones.

Correa no había podido formalizar los convenios previos con los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.

El acuerdo con el campocorto estelar se encuentra sujeto a un examen médico exitoso, dijo la fuente, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el convenio no se ha anunciado oficialmente.

Correa llegó el 13 de diciembre a un acuerdo por 13 años y 350 millones de dólares con los Gigantes, quienes programaron una conferencia de prensa para una semana después, a fin de anunciar la contratación.

La conferencia se canceló a unas horas de llevarse a cabo, ante preocupaciones del club por una lesión de tobillo que Correa sufrió en 2014.

Esa noche, Correa pactó por 12 años y 315 millones de dólares con los Mets, que mostraron también preocupaciones sobre el tobillo tras un examen médico efectuado el 22 de diciembre y fueron posponiendo la firma mientras intentaban de negociar medidas que los protegieran en casos de lesiones.