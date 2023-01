José Luis Gayà: "Tenemos ilusión por volver a una final, ojalá podamos levantar este título"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Tendremos que hacer nuestro mejor fútbol para estar en la final. Sabemos de la calidad que tienen, con jugadores 'top' mundial, tendremos que estar a nuestro mejor nivel. La última vez que estuvimos había muchos aficionados del Madrid y eso no nos gusta, pero lo aceptamos y tendremos que luchar contra ello", comentó Gayà en la rueda de prensa previa al duelo ante los merengues de este miércoles (20.00 horas).

El último precedente en esta competición data de enero de 2020, cuando también se vieron las caras en las semifinales del torneo y los blancos les "pasaron por encima" (1-3). "Fueron muy superiores a nosotros, no estuvimos a la altura. Nosotros vamos a luchar y a darlo todo, estoy seguro de que no será como la última vez. Tenemos mucha ilusión de volver a estar en una final", afirmó con confianza.

De ese último partido en el torneo, solo repiten en esta convocatoria tres jugadores -Paulista, Diakhaby y el propio Gayà-. Un dato que no gusta al capitán, que preferiría que hubiera un "bloque" mas consolidado, pero es algo que ellos no pueden "controlar".

"Vamos a intentar que el partido de mañana sea un punto de inflexión. Venimos de dos derrotas muy dolorosas, por lo que tenemos ganas de cambiar esta situación. Al partido de mañana tenemos que salir a muerte, con la intención de ganarles, lo afrontamos con la máxima ilusión. Jugar la final sería súper especial. Tenemos ilusión por estar en otra final, ojalá podamos levantar este título", confesó el capitán valencianista.

El conjunto entrenado por Gennaro Gattuso llega al duelo después de caer en Liga frente al Villarreal (2-1) y el Cádiz (0-1), una situación que "no es fácil" para la plantilla. "Pero es ahora cuando tenemos que estar más juntos que nunca. Pienso que deberíamos tener más puntos de los que tenemos, pero esto es otra competición, no tiene anda que ver. Vamos con muchas ganas y mucha ilusión", insistió, optimista.

"Hemos analizado todo lo que no estamos haciendo bien para mejorar. El equipo estaba siendo agresivo, éramos difíciles de ganar, y tenemos que volver a esa línea. El partido del Cádiz no fue bueno, y hay partidos en los que nos hemos puesto por delante y no hemos sido capaces de cerrar el resultado, pese a ser muy superiores. Nos falta hacer un partido completo, donde nos sintamos cómodos los noventa minutos, con y sin balón, sin sufrir. Mañana tenemos una gran oportunidad de que esas sensaciones vuelvan", diagnosticó sobre el momento actual del equipo.

Finalmente, Gayà se refirió a su último problema físico en el tobillo que le impidió estar en el Mundial de Catar, pese a entrar en la convocatoria final. "Está olvidado en mi cabeza, no quiero hablar más del tema. Me supo muy mal por mis compañeros que no pudiéramos pasar", concluyo cuando fue preguntado por si guardaba rencor a Luis Enrique.