La Cámara de Representantes de EEUU saca adelante su primer paquete de medidas con Kevin McCarthy como presidente

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha sacado adelante este lunes su primer paquete de medidas desde la proclamación de Kevin McCarthy como presidente de dicha cámara, el cual modifica algunos parámetros del funcionamiento de la misma durante los próximos dos años.

Con 220 votos a favor y 213 en contra, la Cámara Baja estadounidense ha adoptado las líneas impuestas por el ala más a la derecha del Partido Republicano, que exigió una serie de reformas en el seno de la Cámara de Representantes a cambio de dar su apoyo a McCarthy como presidente, ha informado 'The Hill'.

La disposición más controvertida es una reforma de la llamada 'motion to vacate', que hasta ahora requería una mayoría republicana para invocar una moción que dejara vacante la Presidencia, mientras que ahora hará falta el voto de tan solo un congresista.

De esta forma, un solo representante podrá forzar un moción de confianza para debatir si el presidente debe continuar en el cargo. Lo que, sumado a la escueta mayoría del Partido Republicano en la Cámara Baja, implicaría que seis congresistas podrían desbancar a McCarthy si consideran que no actúa según lo acordado.

Entre otras reformas acordadas destaca la designación de tres miembros de los congresistas más pro-Trump en el Comité de Reglas, que está formado por 13 congresistas y es el órgano que decide qué leyes irán a pleno y qué orden deberán seguir.

Con esta nueva configuración del comité, formado por nueve miembros del partido de la mayoría y cuatro de la minoría, el Partido Republicano podría perder libertad en la iniciativa legislativa, ya que se vería expuesto a las decisiones de los tres congresistas más radicales.

Asimismo, el nuevo paquete de reglas elimina el voto por poder, que se instituyó en 2020 en medio de la pandemia de la COVID-19 como una forma para que los miembros voten de forma remota. También incluye la promesa de una futura votación sobre un proyecto de ley que modifique los límites de mandato, establecido en ocho años, según el citado diario.

McCarthy ha defendido las reformas asegurando que a lo largo de los años se ha llevado a cabo una "concentración de poder" en la figura del presidente de la Cámara de Representantes, arrebatándoselo a los legisladores.

"La elaboración de leyes debe estar abierta a todos los diputados, no solo a unos pocos elegidos, para que ganen las mejores ideas", ha aseverado en un comunicado difundido por su oficina de prensa.

"Al alejarse audazmente de la legislación centralizada del pasado y volver al orden regular que empodera a los miembros, los comités y el público, los republicanos de la Cámara mantienen nuestro compromiso de hacer que el Congreso sea más abierto, más responsable y más receptivo a las necesidades del pueblo americano", ha añadido.

No obstante, desde el Partido Demócrata han expresado su preocupación por los acuerdos alcanzados, calificando el paquete como "defectuoso".

"Lo que me preocupa no es solo lo que está escrito aquí, me preocupan los tratos secretos que el presidente McCarthy hizo con Freedom Caucus a cambio de sus votos. Como dijo la congresista republicana Nancy Mace este fin de semana, y cito, 'no tenemos idea de qué promesas se hicieron'", ha dicho Jim McGovern, miembro del Comité de Reglas, en declaraciones a 'The Hill'.

"¿Es esto lo que quiso decir el líder de la mayoría cuando habló de un nuevo día en la transparencia? Estas reglas no son un intento serio de gobernar, son esencialmente una nota de rescate de la extrema derecha para Estados Unidos", ha agregado.