La Polar, historia de 89 años que podría llegar a su fin

La noche del domingo la cantina y restaurante La Polar, una de las más conocidas en la Ciudad de México, se volvió noticia, pero no por su ambiente o historia de 89 años, sino por el homicidio de un hombre que fue golpeado por los meseros y sacado inconsciente a la calle en donde fue atendido por paramédicos, aunque fue llevado a un hospital, en el traslado perdió la vida.

La Polar es conocida por su birria, de la que presumen contar con una receta secreta para preparar dicho platillo, además de que en su menú ofrecen más de 200 bebidas, incluso en su página web afirman que sirven la mejor birria de México.

El negocio inició como una cantina y un espacio para la venta de tacos en 1934, espacio que aún se conserva en el inmueble, con el paso de los años se agregó la música en vivo principalmente de mariachi y norteña que se ofrecían en sus cinco salones y terraza.

También presumían su amplia barra de bebidas, tanto de licores solos como de coctelería, alguna de ellas especializadas en “curar” la resaca.

“La fama de La Polar es tal que ya cuenta con su propia marca de tequila en dos presentaciones tan únicas como el sello de su cocina con el toque de historia y tradición en cada uno de sus platillos”, destacó el portal Queremos Comer.

Sin embargo, la existencia de este lugar estaría en riesgo, ya que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, afirmó que se encargara de que se lugar no vuelva a abrir sus puertas.

“Hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, dijo e un video publicado en sus redes sociales.

También expuso que su administración siempre ha dado facilidades a los empresarios del sector restaurantero para reactivar la economía, pero no tolerará actos como el cometido por el personal de ese lugar.

Por estos hechos fue detenido un hombre identificado como Román “N” y gerente del lugar, fue detenido para deslindar responsabilidades y dar con los demás involucrados.