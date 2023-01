Antonio de la Torre, presentador de los premios Goya: "Me dejaría dar una hostia por el cine español"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El actor Antonio de la Torre, que junto a Clara Lago presentará el próximo 11 de febrero la gala de los Premios Goya en el Auditorio Andalucía de Sevilla, ha afirmado con humor que se "dejaría dar una hostia" para promocionar el cine español, en alusión a lo sucedido con Will Smith en los pasados Oscar.

"(El bofetón y la broma a costa de la mujer de Will Smith, Jada Pinkett) fue muy desafortunado, porque uno se pasó tres pueblos y el otro perdió el control. Pero esto es otra industria distinta, muy digna y donde se hace también un proyecto de calidad aunque quitándole un cero. Me parece hasta sangrante la comparación", ha explicado De la Torre al ser preguntado sobre si rebajarán el tono de las bromas a raíz de este incidente.

"Mi opinión personal es que hay muchos temas importantes sobre los que se puede ser sarcástico, más allá de lo que haga un compañero de profesión. Pero bueno, al final, parece que en las galas la gente está esperando a ver qué pollo se monta o a ver qué tuiter más incendiario se sube o qué titular se saca", ha lamentado el 14 veces nominado a los premios Goya.

De la Torre ha calificado de "vorágine" este tipo de situaciones en las que se ven envueltas las galas de premios y lo compara con el "consumo audiovisual". "Lo que espero es que esta gala sea una experiencia que te obliga a parar y a concentrar el tiempo en una cosa: cultura e inmediatez son antagonistas", ha defendido en una presentación en la Academia de Cine.

En esta misma línea, Clara Lago también se ha mostrado reacia a hacer bromas de este tipo con los compañeros. "No es nuestro lugar, siento que ese tipo de humor no es nuestro rol, dentro de que podemos intentar hacer una gala amena y caer simpáticos", ha explicado la actriz, nominada en 2003 al Goya por su papel en 'El viaje de Carol'.

NATALIA LAFOURCADE O PABLO LÓPEZ

Ambos intérpretes han avanzado algunas de las sorpresas que tendrá la gala, organizada por Gestmusic, entre ellas actuaciones musicales como las de Natalia Lafourcade o Pablo López --De la Torre no ha desvelado en cambio si los presentadores también serán parte de algún número musical--.

"El año pasado no hubo presentadores y ahora nosotros, que somos actores, no sabemos muy bien en qué encuadrarnos. No somos Dani Rovira ni Silvia Abril, somos dos actores en un año de buena cosecha y desde ahi, concienciados, vamos a tratar de acompañar la fiesta del cine español", ha explicado el actor malagueño.

Así, ha reiterado que "el propósito" será el de introducir la gala y hablar de "la gran cosecha" de este año, que para el actor es "una de las mejores de la última década". Asimismo, han confirmado que no se inspirarán en precedentes de otros años. "Si la Academia ha decidido optar por otra cosa diferente, tenemos que hacerlo a nuestra manera, porque ya hay cómicos maravillosos", ha indicado.

UNA GALA DE MENOS DE TRES HORAS

La duración de la gala siempre es algo que está presente y, en esta ocasión, De la Torre y Lago se han comprometido a hacerlo en dos horas y media --habitualmente superan las tres horas--. "Queremos ser hilo conductor sin estar superpresentes y acortar las intervenciones para que no se haga eterno", ha añadido.

Clara Lago ha afirmado que será una gala ecléctica en cuanto a temática --"no puedes decir que sea solo reivindicativa o cómica, habrá muchas cosas"-- y que estará dirigida para disfrute del público. "Al final, el cine solo tiene sentido si hay un público que lo ve y esto no deja de ser la fiesta para el cine español. Como hay muchas películas vistas este año, creo que va a ser como un partido de fútbol para el espectador, porque querrá saber quién va a ganar", ha apuntado.

También han aludido a las posibles críticas que ya han sufrido años anteriores otros presentadores. "Si piensas en la crítica, suelto el micrófono y me voy a mi casa. Me lo digo muchas veces a mí mismo, que te pongan a parir va en el sueldo de actor. Eso sí, igual se me cae el móvil al váter cuando acabe la gala, no lo descarto", ha ironizado De la Torre.