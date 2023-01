Bolaños ve "lógico" que los condenados por el procés pidan la absolución y recalca que el TS debe decidir si procede

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, el ministro ha asegurado que estas peticiones se corresponden con el funcionamiento "absolutamente normal" después de una reforma del Código Penal por la que se ha modificado la tipificación de los hechos que ocurrieron en el año 2017 en Cataluña.

"Ahora son unos hechos y tipología diferente y, por tanto, lo que procede es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pueda revisar la condena de inhabilitación porque la condena de prisión ya fue indultada", ha apuntado el ministro.

Bolaños ha hecho hincapié en que las nuevas penas son superiores a la inhabilitación que tienen en este momento los dirigentes independentistas condenados porque el Código Penal ahora establece penas de inhabilitación tanto para los desórdenes públicos agravados como para la malversación, de tal manera que, "sumando esas dos penas, suma la posibilidad de que haya 14 años de inhabilitación".

A renglón seguido, el ministro ha apuntado que es competencia del TS decidir si procede reducir la pena respecto al Código Penal anterior en manteria de inhabilitación o si, por el contrario, corresponde la aplicación de la disposición transitoria mantener los trece años que están dentro del umbral de las penas que se han establecido. A partir de ahí, ha señalado el ministro que las partes defenderán a sus clientes y los jueces deberán aplicar la ley.

Con todo, ha puesto en valor que las penas ahora son europeas y con esta homogeneización "no hay excusa" para que no se aplique el Código Penal fuera de las fronteras. "Me parece que aplicar una ley que nos homogeneiza creo que es una manera de que funcionen las instituciones con total normalidad", ha añadido.

PROPUESTA FEIJÓO PARA QUE GOBIERNE LA LISTA MÁS VOTADA

Sobre la propuesta de Feijóo para pactar con Sánchez que gobierne la lista más votada en las próximas elecciones generales, el ministro la considera la petición "un clásico" de los 'populares'. "Falta la letra pequeña", ha avisado Bolaños, que indica que esto será "cuando el PP sea la lista más votada".

"El PP ha gobernado siendo la lista más votada y sin serlo, con tal de gobernar. Cero credibilidad la propuesta del señor Feijóo", ha apostillado el titular de Presidencia, que ha preferido no entrar a valorar las nuevas incorporaciones del PP, en concreto, la del portavoz de campaña, Borja Sémper.

Sin embargo, ha asegurado que estos fichajes ponen de manifiesto que "fallaba algo" en el partido y se han dado cuenta de que las cosas "no carburan". "Espero que sirvan para que sea un partido útil y apoyen el real decreto de medidas anticrisis", ha apuntado.