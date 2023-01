Iceta sostiene que la reforma del Código Penal afectará "muy positivamente" al PSOE en las elecciones

MEDIO CUDEYO, 11 (EUROPA PRESS)

"Cuando llegó Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno teníamos un problema enorme en Cataluña y ese problema ha desaparecido", ha dicho Iceta en declaraciones a los medios durante su visita al Archivo Lafuente en Heras (Cantabria).

"Tuvimos una consulta ilegal cuando gobernaba el PP, tuvimos un referéndum ilegal cuando gobernaba el PP, tuvimos una declaración unilateral de independencia cuando gobernaba el PP y desde que gobierna Pedro Sánchez con una aproximación muy distinta a los problemas hemos conseguido que la ley se cumpla en el conjunto del territorio, como ha de ser", ha zanjado.

Aún así, "las decisiones que se toman no se hacen pensando en las elecciones", sino "pensando en Cataluña y en España", ha aseverado el ministro.

En cualquier caso, Iceta ha abogado por ser "muy respetuosos" con la revisión de penas que se produzcan tras reciente la reforma del delito de malversación, pues "todo el mundo tiene derecho a reclamar" cuando hay cambios legislativos.

"Cada vez que se produce una reforma legal, todo el mundo tiene derecho a reclamar si considera que la sentencia aplicando la nueva regulación podría ser la más beneficiosa y, por lo tanto, hemos de ser muy respetuosos", ha dicho Iceta, destacando que la decisión en torno a la pena la toma el Tribunal Supremo, "como no puede ser de otra manera".

FIN DEL PROCÉS

Preguntado por si se puede dar por terminado el 'procés', ha recordado que "el primero que dijo que había acabado" fue Jordi Sánchez cuando era lo dijo era el máximo dirigente de Junts. Y a su juicio, "desde luego" que ha acabado el procés "tal y como lo hemos conocido de desobediencia, de intento de cambiar la legalidad por mecanismos no legales".

De hecho, ha remarcado que en la última reunión de la mesa de diálogo con Cataluña se dijo que las leyes "solo se puede cambiar a través de los mecanismos que las propias leyes establecen", lo que para Iceta es "el gran cambio" y "una conquista que se ha logrado a través del diálogo y por la tenacidad y el planteamiento sobre esta cuestión que ha hecho que Pedro Sánchez".

Al hilo, y en línea con lo que ha venido manifestando el Gobierno, ha aclarado que "no habrá referéndum sobre la independencia" como ha dejado ver el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al haber fijado 2023 como el año para sentar las bases de esta consulta acordada. "Eso no lo permiten nuestra Constitución. Por lo tanto, eso no sucederá", ha asegurado el socialista al respecto.

CUMBRE FRANCO-ESPAÑOLA

Asimismo, cuestionado sobre la asistencia de Aragonès a la cumbre entre Francia y España que se celebrará en Barcelona el próximo 19 de enero, a pesar de que su partido, Esquerra Republicana, se sumará a las movilizaciones independentistas contra el encuentro, ha manifestado que le parece "normal" que se invite al presidente del territorio en el que se lleva a cabo y que éste responda a la invitación.

También ha dicho que él no se manifestaría en contra de una cumbre hispano-francesa y se ha mostrado "muy orgulloso como catalán" de que se celebre en Barcelona, pero reconoce que el derecho a manifestarse es "sagrado" y "hay que respetarlo". "Hay mucha gente que habla mucho de la Constitución, hay que recordar que el derecho a la manifestación se recoge nuestra Constitución", ha apostillado.