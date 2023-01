Medios de EU y Canadá le restan importancia a X Cumbre de Líderes de América del Norte

El lunes se llevó a cabo la X Cumbre de Líderes de América del Norte, entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, quienes se reunieron para definir sus objetivos conjuntos y llevar a cabo acciones específicas, sin embargo, medios estadounidenses y canadienses le restaron importancia.

Te puede interesar: Justin Trudeau despegará desde el AIFA a Canadá

El presidente estadounidense, Joe Biden y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, arribaron a la Ciudad de México (CDMX) el 9 de enero para reunirse con López Obrador en Palacio Nacional, en donde trataron algunos asuntos de migración, comercio y seguridad entre los tres países.

La también llamada “Cumbre de los Tres Amigos”, se mantiene hasta el día de hoy en el punto focal de los medios mexicanos, quienes estuvieron presentes en él recinto del presidente Andrés Manuel, mientras que los medios más importantes de Estados Unidos y Canadá, hablaron poco de este evento.

Titulares de Estados Unidos

En sus portadas para este miércoles, The Wall Street Journal y The New York Times llevan únicamente pequeños titulares como “Leaders strike deal on chips press to ease migration crisis” (Los líderes llegan a un acuerdo para aliviar la crisis migratoria) y “Biden Defends His Immigration Policy as Summit in Mexico Wraps Up” (Biden defiende su política de inmigración al término de la Cumbre en México).

Mientras que USA Today, mencionó en un reducido espacio de su página principal “Biden, Trudeau talk clean energy and Summit” (Biden, Trudeau habla de energía limpia y de Cumbre), dejando fuera de los titulares a México, país anfitrión de esta reunión.

The Wall Street Jorunal. Especial.

The New York Times. Especial

Sin embargo, Bloomberg mencionó la larga respuesta de López Obrador durante la reunión en Palacio Nacional, aunque no lo llevó en su página principal, lo recalcó con un chusco titular: “Mexican President’s 28-Minute Monologue Had Biden, Trudeau Staring at Feet” (El monólogo de 28 minutos del presidente mexicano hizo que Biden y Trudeau se miraran a los pies).

Los medios estadounidenses Los Angeles Times, New York Daily News, The Washington Post, Chicago Sun-Times, Financial Times, y The Denver Post, no mencionaron la X Cumbre de Líderes de América del Norte en sus titulares, a pesar de la visita de su presidente, Joe Biden, a la República Mexicana.

USA Today. Especial.

The Washington Post. Especial.

Primeras planas en Canadá

The Globe and Mail y The Nacional Post, los periódicos más importantes de Canadá, únicamente mencionaron en sus portadas de este 11 de enero, día en que finalizó la visita de Trudeau y Biden en México, después de que los países se reunieron en la CDMX para la Cumbre trilateral, con titulares como:

“Three Amigos’ gather this week in Mexico City for trilateral summit” (Los “Tres Amigos” se reúnen esta semana en Ciudad de México para una cumbre trilateral) y “Reboot of Nexus trusted-traveller program announced as formal portion of Three Amigos meeting ends” (Se anuncia el relanzamiento del programa de viajeros de confianza Nexus al término de la parte formal de la reunión de los ‘Tres Amigos’).

The Globe and Mail. Especial.

The National Post. Especial.

Mientras que The Toronto Star y Le Journal de Montréal, no mencionaron en sus primeras planas la X Cumbre de Líderes de América del Norte, sin embargo, en sus portales web hablaron poco de la reunión que inició desde el lunes.

Estos medios llevaron notas como “Trudeau sings praises of free trade, meets with López Obrador at North America summit” (Trudeau elogia el libre comercio y se reúne con López Obrador en la Cumbre de América del Norte), tras el regreso del primer ministro a Canadá.

The Toronto Star. Especial.