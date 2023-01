Montero insiste en que la alerta sobre agresores machistas no "será una varita mágica" pero está dispuesta a apoyarlo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en que la propuesta de Interior para alertar a mujeres que denuncien una agresión por violencia de género en el caso de que convivan con un agresor con antecedentes no "será una varita mágica", pero está dispuesta a apoyarla en caso de que sea viable su aplicación.

"Todo lo que vaya encaminado a proteger a las víctimas lo vamos a defender y poner el foco en los agresores es muy importante; tenemos que construir una dinámica social e institucional para que los maltratadores no vean normalizadas sus conductas", ha explicado Montero en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press al ser preguntada por la respuesta a Interior de la Fiscal de Sala de la Violencia sobre la Mujer según la cual, la alerta solo podría llevarse a efecto siempre que no sea una práctica generalizada y si existe un "factor de riesgo relevante" para la denunciante.

"No hay una sola medida que pueda ser una varita mágica y que puedan evitar todos los asesinatos porque la violencia machista es estructural; pero sí dejar de normalizar la violencia machista; no normalicemos unos gritos, un empujón; ante la más mínima señal hay que decir a las víctimas que estamos a su lado. Paremos los pies a los agresores", ha pedido la titular de Igualdad.

La ministra ha querido lanzar un mensaje de unidad institucional, aunque ha reconocido que aún no hay una fecha para su reunión con el ministerio de Interior que pidió en diciembre ante el repunte de asesinatos para analizar nuevas medidas y más recursos.

"Igualdad e Interior trabajan de la mano, pero también hay que trabajar con Educación, Sanidad y Servicios Sociales. No basta con la perspectiva policial", ha admitido la titular de Igualdad, quien ha insistido en la existencia de una "absoluta unidad con el objetivo de hacer cada vez más fuerte y robusta la malla de protección a las víctimas".

Respecto a la labor del ministerio de Igualdad en la lucha contra la violencia de género, Montero ha reconocido la necesidad de no ser "autocomplacientes" y ha admitido estar "absolutamente preocupadas" cada vez que se produce un asesinato.

"La coordinación es una tarea que asumimos como propia y ahora convocamos un comité de crisis; tienen que funcionar los protocolos de derivación; hay cosas que se pueden mejorar como las soluciones habitacionales o servicios de emergencia para mujeres con discapacidad. Estamos avanzando, pero tenemos la obligación de mejorar", ha indicado.

Respecto a las quejas de asociaciones feministas que lamentan que no se esté contando con ellas para afrontar el repunte de crímenes machistas, Montero ha reconocido la labor de estos colectivos y ha asegurado estar contando con ellas. "Algunas veces son la única mano tendida que esas mujeres han tenido y las asociaciones feministas han estado ahí cuando las instituciones no estábamos dando respuesta adecuada, no estábamos a la altura", ha señalado.

La ministra ha recordado que las víctimas disponen hoy en día del servicio 016, pero "también las asociaciones feministas son puertas seguras" y es necesario "tejer esa malla para que la respuesta sea más coordinada". "Todo está ayudando a salvar vidas, pero estamos muy preocupadas porque seguimos sin llegar siempre a tiempo", ha añadido.

LEY DEL SOLO SI ES SI

Respecto a la reducción de condenas a agresores sexuales por la Ley del 'solo sí es sí', Montero ha recordado que la situación es semejante a la vivida en 2004 con la aprobación de la Ley de violencia de género que, "después de 18 años, nadie duda de que es una norma básica".

Montero ha asegurado estar preocupada también con esta medida, pero ha insistido en que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual es "un avance". "Me preocupa (las reducciones de condena), pero quiero enviar un mensaje de tranquilidad porque la propuesta penal es sólida", ha añadido.

Respecto a las acusaciones de machismo lanzadas contra los jueces, Montero ha defendido la especialización de la justicia. "Cada vez tenemos mas profesionales especializados y formados que han sido parte de estas leyes y hago un reconocimiento a todas las profesionales, porque las primera feministas que han empujado hacia una justicia feminista también han abierto camino", ha concluido.