Tras captura de Ovidio Guzmán, habitantes de Jesús María desconocen cifra de desaparecidos

Los días posteriores al operativo que realizaron las Fuerzas Armadas para capturar a Ovidio Guzmán López, mejor conocido como “El Ratón”, se tornaron en estrés, miedo, rabia y desesperación para los habitantes de la sindicatura de Jesús María en Culiacán, Sinaloa, quienes desconocen la cifra real de desaparecidos pero según los recuentos hechos por los propios pobladores, hay al menos 140 desaparecidos.

De acuerdo con el gobierno federal el saldo oficial del operativo fue de 29 muertos, 10 elementos de las Fuerzas Armadas y 19 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, los habitantes de Jesús María denunciaron en diversos espacios que el ataque no solo se perpetró contra el narcotraficante, sino que la refriega de balas, en la que aseguran, participaron helicópteros y avionetas, se hizo de forma indiscriminada y alcanzó múltiples viviendas; además, de que se prolongó varias horas después de la captura y traslado de Guzmán López.

Los testimonios señalan que los militares se llevaron los cuerpos que quedaron después del operativo y además de saquear la vivienda del presunto líder de la facción de “Los Menores”, allanaron otras viviendas.

Durante las protestas que se suscitaron este 9 de enero a las afueras del Palacio de Gobierno del estado de Sinaloa en Culiacán, donde los habitantes de Jesús María, exigieron al gobernador, Rubén Rocha Moya, la salida del Ejército de la sindicatura; una pobladora relató al medio local Noroeste, la situación de los desaparecidos.

Según indicó, la mayor parte del tiempo se han mantenido resguardados pues el Ejército sigue allanado inmuebles y sembrando miedo entre la población. Asimismo, refirió que se armaron cuadrillas de vecinos que son quienes han calculado el estimado de desaparecidos, cuya edad oscila entre 12 y 35 años, como documentó la periodista Belem Angulo.

“Todavía hay 140 desaparecidos, hay cuatro cuerpos en el Semefo que todavía no han sido reconocidos porque el pueblo, nuestro pueblo, no ha podido. No dejan ir para poder reclamar los cuerpos, porque todavía está tomado nuestro pueblo. Entonces qué queremos, que se quite el gobierno, que nos ayuden para que podamos reclamar los cuerpos. Si realmente no sabemos si un familiar está muerto, están desaparecidos, están vivos, es una injusticia”.

— Pobladora de Jesús María.