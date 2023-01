Pellegrini: "El Barcelona es el favorito, pero no venimos como acompañamiento"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, admitió que el FC Barcelona es el "favorito" en la segunda semifinal de la Supercopa de España, que se disputa este jueves (20:00, horario peninsular español) en Riad (Arabia Saudí), pero advirtió de que el equipo verdiblanco no viaja "como acompañamiento".

"Son dos equipos que privilegian lo creativo sobre lo destructivo y ojalá salga un gran partido y ganemos nosotros. Venimos de una victoria importante, de recuperar puestos de 'Champions' en una liga muy estrecha que se puede definir por un solo punto. El Barcelona es el favorito por la potencia que tiene, pero nosotros no venimos de acompañamiento", manifestó en rueda de prensa junto a su jugador Luiz Felipe.

Manuel Pellegrini aseguró que el Betis va a salir a por la victoria "desde la confianza" que tiene como grupo, y subrayó la importancia de ganar el primer trofeo oficial de 2023. "En esta profesión uno tiene que acostumbarrse a ganar, sean los torneos largos o cortos. La Supercopa no es un torneo largo, pero sí te da la oportunidad de ganar ante equipos tan grandes como Barcelona, Madrid y el propio Valencia", indicó.

El técnico argentino admitió que la marcha de Álex Moreno al Aston Villa "es una pérdida importante". "Álex está en un gran momento y nos aportaba mucho defensiva y ofensivamente. Siempre he dicho que, en la medida de que la venta pueda solucionar los problemas económicos del club, ha de realizarse. Tenemos que buscar la manera de reemplazarle, pero no va a ser fácil", dijo.

En este sentido, sugirió que Juan Miranda podría ocupar la vacante de Moreno en el once contra el Barça y confía en que no se venda "a nadie más". "No sabemos qué ofertas puedan llegar. Por parte del club no hay intención de comprar a nadie porque la plantilla ha respondido, estamos en buena disposición en la Liga y jugamos la Copa y Supercopa", desglosó.

Pellegrino restó importancia a que ningún entrenador bético ha sumado más de un título, de los cuatro -una liga, la de 1934-35 y tres copas, las de 1976-77, 2004-05 y 2021-22- que ostenta la entidad verdiblanca en su palmarés. "Desde el punto de vista personal no es algo que me motive. Me motiva más que el hincha del Betis pueda disfrutar de un equipo competitivo y ganar a un equipo como el Barcelona. Si eso acarrea algo personal ... pero no soy muy llevado a ese aspecto", recalcó.

Respecto al país, Pellegrino desveló que nunca había estado antes en Arabia Saudí, una nación que calificó como "interesante" y "distinta"- "Ojalá se complemente con el éxito deportivo. Nosotros tenemos una mecánica de juego que no la cambiamos en función del rival, ni vamos a salir al empate sino a buscar al Barcelona a su propio campo", adelantó el preparador argentino.