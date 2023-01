Tenis.-Bautista y Davidovich se citan en cuartos de Adelaida 2 y Carreño se despide

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El jugador castellonense, que parte como cuarto cabeza de serie de la cita, tuvo que trabajar ante Haase, frente al que necesitó en su debut los tres para imponerse por 6-3, 3-6, 6-3 en casi dos horas de encuentro.

Bautista dominó con claridad la primera manga con mucha fortaleza en el servicio y llegó a tener 'break' de ventaja en el segundo, pero ahí reaccionó su rival que igualó rápido y que luego aprovechó otro resquicio en el octavo juego para conseguir una rotura clave. En el tercer y definitivo parcial, los saques dominaron y el español no dejó pasar su oportunidad en el sexto para coger una ventaja que no desperdició.

Por su parte, Davidovich, séptimo favorito en Adelaida 2, sumó su segunda victoria de la temporada después de derrotar con autoridad al tenista australiano John Millman, verdugo de Albert Ramos, por un doble 6-3 tras un duelo donde estuvo muy seguro con el saque.

En cambio, no pudo acompañar a sus compatriotas el asturiano Pablo Carreño, segundo cabeza de serie del eventos y que no pudo con el surcoreano Soonwoo Kwon, que le remontó para batirle en tres mangas por 3-6, 6-4, 6-4. El de Gijón no aprovechó tener un tempranero 'break' de ventaja en el tercer y definitivo set.