Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Sandra Paños y Pep Guardiola, nominados a 'The Best' de la FIFA

Archivo - Alexia Putellas posa con los trofeos del The Best y el Balón de Oro GERMÁN PARGA/FCB - Archivo (GERMÁN PARGA/FCB/Europa Press)

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Las centrocampistas españolas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí están entre las nominadas al premio 'The Best' de la FIFA a la 'Mejor Jugadora' de 2022, mientras que en la categoría masculina no aparece ningún jugador nacional, según dio a conocer este jueves el organismo.

La doble ganadora del 'Balón de Oro' y de este premio el año pasado, y su compañera del FC Barcelona están entre las 14 seleccionadas para el galardón junto a Debinha (North Carolina Courage), Jessie Fleming (Chelsea), Ada Hegerberg y Wendie Renard (Olympique), Sam Kerr (Chelsea), Beth Mead, Vivianne Miedema y Leah Williamson (Arsenal), Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave), Lena Oberdorf y Alexandra Popp (Wolfsburgo) y Keira Walsh (Manchester City/FC Barcelona).

Además de las dos futbolistas catalanas, también está nominada a un premio individual, el de 'Mejor Portera', la guardameta alicantina Sandra Paños (FC Barcelona), que tendrá como rivales a Ann-Katrin Berger (Chelsea), Mary Earps (Manchester United), Christiane Endler (Olympique), Merle Frohms (Eintracht/Wolfsburgo) y Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), mientras que Salma Paralluelo se ha colado para optar al 'Mejor Gol' gracias a su gran tanto como jugadora del Villarreal ante el Barça.

En cambio, en lo que se refiere al galardón masculino, no hay ningún futbolista español en una lista de 14 donde los favoritos para relevar l polaco Robert Lewandowski son el argentino Leo Messi, campeón del mundo con Argentina, y el francés Karim Benzema, ganador del 'Balón de Oro' y que conquistó la Liga de Campeones con el Real Madrid.

El francés no es el único jugador madridista nominado en esta categoría ya que también están el croata Luka Modric y el brasileño Vinicius Jr. Kylian Mbappé y Neymar (PSG), Julián Álvarez (River Plate/Manchester City), Jude Bellingham (Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Erling Haaland (Dortmund/Manchester City), Achraf Hakimi (PSG), Robert Lewandowski (Bayern/FC Barcelona), Sadio Mané (Liverpool/Bayern) y Mohamed Salah (Liverpool) completan la lista.

En cuanto a los entrenadores, el español Pep Guardiola (Manchester City) rivalizará con el italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid), el seleccionador argentino Lionel Scaloni, el seleccionador francés Didier Deschamps y el seleccionador marroquí Walid Regragui.

Sonia Bompastor (Olympique), Emma Hayes (Chelsea), Bev Priestman (Canadá), Pia Sundhage (Brasil), Martina Voss-Tecklenburg (Alemania) y Sarina Wiegman (Inglaterra) son las nominadas para el premio en la categoría femenina.

Finalmente, para el 'The Best' al 'Mejor Guardameta', los candidatos son el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), los brasileños Alisson Becker (Liverpool) y Ederson (Manchester City), el marroquí Yassine Bono (Sevilla) y el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa).

Ahora, según indicó la FIFA, para elegir los ganadores de los premios individuales se tendrá en cuenta los votos de los seleccionadores y seleccionadoras nacionales, los capitanes y las capitanas de las selecciones nacionales, de un periodista especializado de cada territorio representado por una selección nacional y por los aficionados de todo el mundo registrados en 'FIFA.com'. Los tres finalistas en cada una de las siete categorías se anunciarán a principios de febrero.