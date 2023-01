Ancelotti: "El equipo no está a tope, pero poco a poco tenemos que mejorar"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Partido sufrido y complicado, pero no hay partidos a este nivel que no sean complicados. Nos hemos complicado un poco más con un error muy evidente al principio de la segunda parte. La primera ha sido buena y al final del partido también. El equipo no está a tope, pero poco a poco tenemos que mejorar", indicó el técnico en rueda de prensa después de la semifinal de este miércoles.

El italiano no se mostró preocupado con el aspecto físico de sus jugadores, aunque reconoció que no están a su mejor nivel. "No ha sido un problema físico porque al final y en la prórroga hemos ido a atacar y a marcar. No estamos a tope, hay jugadores que llevan poco tiempo entrenando y tenemos que encontrar una mejor condición. Nos ha afectado la lesión de Camavinga y Lucas (Vázquez) y hemos puesto a jugadores al límite como Mendy y Carvajal", expresó.

"Camavinga ha tenido un golpe en la rodilla, Lucas creo que tiene un esguince de tobillo y Militao ha sufrido un mareo. Tenemos que evaluarles para el partido del próximo domingo", añadió.

En este sentido, el preparador del conjunto blanco, que hoy cumplía 200 partidos al frente del banquillo madridista, se mostró confiado en poder ganar otro título. "Llegar a la final es lo que queríamos, habitualmente las finales las hacemos bien y vamos a ver qué pasa. Es un momento bastante distinto al del año pasado, pero creo que vamos a luchar a tope para ganar la Supercopa", apuntó.

Ancelotti analizó el fallo que provocó el 1-1 del Valencia. "Fue solo un episodio, el bloque ha sido más compacto en todo el partido. La jugada ha sido una individual, pero el error ha sido colectivo. Los jugadores no le pusieron la presión y no hicieron una buena lectura del centro", explicó.

Por último, el entrenador bromeó sobre la tanda de penaltis, señalando que aunque Vinicius era el encargado de lanzar el último, "mejor que no haya tirado". "He puesto a los tres de más experiencia, a los que he considerado que eran los mejores. El último era Vinicus y mejor que no haya tirado", concluyó.