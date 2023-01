Max Caldas: "Cero presión en el Mundial, solo la diversión de ser nosotros"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El seleccionador español de hockey hierba masculino, el argentino Max Caldas, tiene claro que España acude al Mundial de India, que se disputa desde este viernes 13 al 29 de enero, con unos 'Red Sticks' llenos de ilusión y confianza y con "cero presión".

"No le pongo ninguna presión a los chicos. La única diversión es ser nosotros. Que la gente cuando nos vea jugar diga 'Puta, esa es España'", valoró Caldas en una entrevista a Europa Press antes de poner rumbo hacia el campeonato.

Y es que el seleccionador quiere que los 'Red Sticks' sean "reconocibles" por su juego a lo largo del torneo. "Eso es lo que predicamos, los chicos compraron la idea y la hacen cada vez más fuerte. Presión cero", reiteró.

"En España somos muy buenos en contrarrestar lo que hace el otro. Proponemos lo que queremos hacer en el campo, siempre, con nuestros conceptos de juego y procesos. Y queremos ser nosotros contra quién sea, el máximo tiempo. Somos sanos, estamos tranquilos y confiamos en lo que hacemos", añadió el argentino, el elegido para relevar al francés Fred Soyez tras los Juegos Olímpicos de Tokio.

Además, pese a ser un entrenador de prestigio, se sinceró y subrayó que lo que le da "miedo es no estar a la altura" de los jugadores españoles. Dicho por un campeón europeo, mundial y olímpico desde el banquillo con la selección femenina neerlandesa y que también brilló con el combinado masculino de uno de los países de más potencial en el hockey hierba.

En cuanto a cómo llega el equipo al Mundial, Caldas cree que bien. "Estoy muy tranquilo y con muchas ganas. Vamos con el trabajo hecho, ahora es un torneo para ajustar lo que toque en cuanto al rival, detalles. Pero arrancamos los partidos desde lo nuestro. Estamos muy tranquilos, el trabajo está hecho", recalcó.

"La experiencia me indica y me hace confesar que, a lo que vamos al Mundial, a intentar ganarlo, van todos. Estamos los octavos en el mundo (ranking mundial), así que hay siete por encima y no será fácil. La forma de ganar es desde lo tuyo, desde lo que puedes hacer. Estamos supertranquilos, vamos a hacer un buen Mundial", auguró.

Confía, además, en estar en la terna de favoritos, pero no sobre el papel, sino en el césped. "En hockey masculino creo que se podrían nombrar de seis a nueve equipos que podemos ganar el Mundial. Esa es la realidad. ¿Seremos uno de ellos? No lo sé. Tienen que pasar muchas cosas para serlo, pero confiamos en hacer un gran Mundial", insistió el técnico argentino.

A nivel personal, tras ganar dos Europeos y un sucampeonato Mundial con la selección masculina de Países Bajos, fue sincero sobre por qué aceptó la oferta de coger las riendas de los 'Red Sticks'. "¿Por qué vine a España? Porque a pesar que hay un volumen más pequeño en cuanto a jugadores, conocía por mi trabajo en Países Bajos lo que se venía en España y me dije: 'Ahí hay para hacer y para juntar el país'. Es conocer a los clubes, a los chicos, es un trabajo muy chulo que disfruto todos los días", reconoció.

Caldas celebró, de hecho, haber logrado ya hacer un grupo, una familia, con unos jóvenes jugadores de mucho potencial. "Ya estamos haciendo un grupo, y esto es sólo el comienzo. Es un trabajo de seleccionador y de federación. Tomo decisiones para que, de aquí a diez años, España las disfrute, no Max Caldas. Ese es mi objetivo", remarcó.

"Tenemos tíos aquí de 18-19 años en la Absoluta y se vienen más todavía. Hay fondo y los vamos a disfrutar en España mucho tiempo. Ojalá que con mi sello", manifestó el entrenador argentino, que se quedaría contento en la cita de la India con ver a sus jugadores creerse con potencial.

"Si podemos dar nuestra mejor versión en todos los partidos, estaré contento. También con que estemos convencidos de poder y querer ser potencia. Confío mucho en los míos y pase lo que pase los voy a animar seguro, pero mi proyecto es poder ser España todo el tiempo", recalcó.