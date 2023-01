Choques y fallas calificadas como ‘sabotaje’ empujan a GN al Metro CDMX

Tras insinuaciones de ‘sabotaje’ en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) por las fallas, accidentes y explosiones que ya son una constante, este jueves arrancó operación la Guardia Nacional (GN) en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Luego del anuncio conjunto por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fueron desplegados más de seis mil elementos en todas las estaciones del Metro, con la finalidad de realizar labores de vigilancia y seguridad de los usuarios.

Presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México. Foto: Nicolás Corte / Publimetro

El despliegue se dio, según declaraciones de Sheinbaum Pardo, por hechos que han ocurrido ‘fuera de lo normal’. De hecho, adelantó información de las investigaciones que se llevan a cabo por el accidente en la Línea 3; con disculpas hacia la Fiscalía, filtró que la caja negra de uno de los trenes que chocaron fue encontrada fuera del vagón, en una camioneta, es decir, que ya la habían sacado antes de que llegaran los peritos.

En tanto, fuentes del Metro capitalino refirieron a este medio que el neumático de uno de los vagones en la Línea 5 ‘tenía más de media vida y la única posibilidad de que se ponchara -como se registró este miércoles- era por medio de un golpe directo’.

Incluso, la jefa de gobierno también recalcó que la llanta del vagón en la Línea 5 había sido revisada un día antes.

Tanto Sheinbaum Pardo como AMLO justificaron el ingreso de la GN al Metro con la única finalidad de proteger a los usuarios. El presidente incluso declaró que hay quienes están utilizando los accidentes del Metro para atacar a Sheinbaum.

Sindicato niega ‘sabotaje’ en el Metro

El líder sindical del Metro, Fernando Espino, rechazó -en entrevista con Publimetro- que exista algún tipo de ‘sabotaje’ por parte de los trabajadores y aseguró que la entrada de la GN a labores de vigilancia no ayudará a frenar las problemáticas en este sistema de transporte, puesto que es un tema técnico y de falta de mantenimiento.

“Yo creo que nadie en el mundo, ninguno obrero haría esto. Es nuestra fuente de ingresos, de allí comemos y nos estamos exponiendo cada segundo, ¿cómo vamos a prestarnos a morir en un evento de esta naturaleza? No es posible” — - enfatizó.

En esta línea, aseveró que ya se ha platicado sobre los faltantes que hay en el Metro, de refacciones y mantenimiento a vías y a trenes e incluso, dijo, esto ya fue entregado como parte de un estudio a los directivos del STC, pero han hecho caso omiso.

Asimismo, lamentó que no fueran avisados sobre la entrada de la Guardia Nacional a sus instalaciones y señaló que no saben qué tipo de acciones van a realizar o si van a actuar como vigilantes de los trabajadores, puesto que eso ‘más que ayudar, complicaría las cosas’.

Elementos desarmados

Por medio de una tarjeta informativa, el Metro informó que la presencia de la Guardia Nacional garantiza las acciones de seguridad en la operación en beneficio de los usuarios y su presencia es legal.

“El personal de la Guardia Nacional no estará armado y su labor contribuirá al reforzamiento de las acciones de seguridad que realiza la Policía Bancaria e Industrial y Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana” — - puntualizó.

TRES PREGUNTAS A...

Ángel Armando Rodríguez Luna, director de proyectos de la división de seguridad e inteligencia de Strategic Affairs

¿Es benéfica la entrada de la GN al Metro?

Me parece un asunto mediático pues actualmente no hay ningún peritaje, ninguna investigación que haga suponer que existe algún tipo de sabotaje. Con la presencia de los elementos no se aborda el problema de fondo y entonces se convierte en algo totalmente inútil, cuando vemos que en todas las líneas del Metro hay fallas.

¿Qué es lo que realmente ayudaría a tener un mejor servicio?

Primero las investigaciones de fondo que determinen qué es lo que está pasando y sobre ello que haya acciones. Después creo que hace falta mucha transparencia acerca del presupuesto que tiene el Metro, si bien dicen que ha subido, que expliquen en que ha sido utilizado, en qué se ha ejercido porque los trabajadores acusan que no tiene para herramienta ni refacciones y por todo lo que pasa a diario más bien parece una bomba de tiempo.

¿Debería haber preocupación de la ciudadanía por la GN en el Metro?

No creo que una preocupación como tal, pero no hay ninguna necesidad de que tengan presencia ahí cuando para la vigilancia está la Policía de la ciudad. Hasta ahora solo han dicho que darán seguridad a usuarios y si es así, que solo van a estar en torniquetes y en andenes, no le veo sentido. Si fuera el caso de un despliegue estratégico en instalaciones o infraestructura del Metro sería distinto porque entonces vigilarían actos mal intencionados, pero como hasta ahora todo es suposición, es algo totalmente mediático.

