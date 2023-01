Nick Kyrgios: "El Abierto de Australia es un poco diferente para mí por ser uno de los favoritos"

MELBOURNE (AUSTRALIA), 12 (PA Media/dpa/EP)

El tenista australiano Nick Kyrgios no esconde que afronta "con confianza" el Abierto de Australia, aunque con la novedad de que suele ser "un 'tapado'" y en esta ocasión se le puede considerar "uno de los favoritos".

"Soy uno de los mejores jugadores del mundo, así que afronto el Abierto de Australia, cualquier torneo, con confianza. Esta vez es un poco diferente para mí ser uno de los favoritos porque normalmente soy un 'tapado', pero ahora, obviamente después del año que he tenido, soy uno de los favoritos, así que también es algo nuevo para mí", señaló Kyrgios este jueves a los medios tras su entrenamiento en Melbourne Park.

El de Canberra, la mejor baza de su país para poner fin a casi cinco décadas de espera sin un campeón masculino individual (Mark Edmondson en 1976), admite que "es la primera vez" que llega a un 'grande' "con la sensación de ser uno de los tipos que puede llevarse el trofeo y llamar a la puerta". "No sé lo que voy a sentir cuando salga ahí", añadió.

Kyrgios tiene previsto entrenar este viernes con el serbio Novak Djokovic en la Rod Laver Arena, una actividad para la que las entradas se agotaron en una hora y que podría estar en duda por los problemas en los isquiotibiales del exnúmero uno del mundo, aunque el australiano no ha escuchado "nada más".

Lo que sí tiene claro es que el de Belgrado "es un claro favorito" al título en un 'Grand Slam' en el que no pudo estar el año pasado tras ser deportado por no tener la pauta de vacunación contra el coronavirus. En este sentido, Kyrgios no quiere dar más importancia a la posible reacción del público con 'Nole'.

"Sé que la gente siempre va a tener gente a la que odia en la pista y a la que quiere. Yo soy uno de los jugadores que lidia con ello en todas partes. Sólo diría que Novak está aquí y no ha puesto ninguna regla, está aquí y lo único que quiere es dar espectáculo. Está persiguiendo cosas que los deportistas rara vez son capaces de perseguir, es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, no sólo en una pista de tenis. Sé que habrá gente que no querrá que gane, pero creo que como aficionados no pueden cruzar esa línea", zanjó.