Sánchez defiende ante inversores los nuevos impuestos en el actual contexto y pide que apuesten por España

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido ante inversores este jueves los nuevos impuestos temporales a energéticas y entidades financieras bajo el "convencimiento" de que, en momentos extraordinarios, quienes más tienen deben ayudar a proteger a la sociedad.

"En momentos tan extraordinarios como el que estamos viviendo, quienes más tienen deben ayudar a proteger a la sociedad a la que tanto deben y sin la cual ellos mismos no podrían prosperar", ha subrayado durante la clausura de la XIII edición del foro 'Spain Investors Day'.

El presidente ha comenzado su intervención ante inversores nacionales e internacionales reconociendo que la economía española arrastra desde hace décadas algunas carencias que aún persisten. "Estas debilidades están ahí. Entiendo que en un encuentro como este, lo habitual sería tratar de ocultarlas e incluso algunos lo llegarían a negar, pero yo no lo hago", ha recalcado.

En concreto, el presidente ha explicado que la productividad laboral es más baja que la de homólogos europeos, que el país registra unas tasas de innovación todavía inferiores a la media de la Unión Europea, que el mercado interior español aún continúa sufriendo la fragmentación y que hay lentitud burocrática en las administraciones.

Pero el jefe del Ejecutivo ha remarcado que estas debilidades "palidecen" cuando se comparan con las "extraordinarias fortalezas" que presenta el país a nivel económico. El presidente ha querido destacar que, después de la mayor crisis sanitaria que ha vivido el mundo y tras estallar una guerra en las puertas de Europa, España alcanza los mejores datos de empleo de su historia y el nivel de inflación es el más bajo de la zona euro.

Además, Sánchez ha enfatizado que, tras décadas de deslocalizaciones, se han empezado a recuperar industrias estratégicas y que el país cuenta un sector empresarial "de primer nivel", altamente internacionalizado, que lidera rankings mundiales en ámbitos como el bancario, el textil o el turístico. "España es una gran plataforma internacional de negocios", ha remarcado.

"Con todas as incertidumbres y el complejo escenario internacional en el que nos movemos, creo que España está cargada de fortalezas y de transformaciones que empezamos a ver ya, pero que van a ser mucho más prometedoras conforme pase el tiempo", ha asegurado.

Ha asegurado que los organismos apuntan a que España es un país con bases robustas y con un inmenso potencial para navegar estas "aguas tan difíciles" el año que arranca, lo que convierte al país en "uno de los mejores lugares del mundo para hacer negocios". "Sigan apostando por España porque España estará a la altura", ha insistido.

"ESPAÑA NO ESTÁ SOLA: CONTAMOS CON EL APOYO DE LA UE"

Otra de las fortalezas, según el presidente, es que España "no está sola", sino que cuenta con el apoyo de la Unión Europa. "No ocurrió en otras crisis, como la de 2010, pero hoy sí contamos con apoyo", ha apuntado, tras poner como ejemplo el impacto de los fondos europeos 'Next Generation EU', que se están canalizando a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además, ha puesto en valor el papel actual de España en la UE, "llevando la batuta" en debates importantes a nivel europeo como el de la energía o asumiendo la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, cuyos ejes principales serán la autonomía estratégica y el pilar social.