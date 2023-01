Baloncesto.-Crónica del BarçAnadolu Efes Estambul, 75-80

El Barça se borra y aparece tarde ante el Efes

El equipo de Jasikevicius fue de menos a más y perdió el liderato en el Palau

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Barça cayó (75-80) este viernes ante el Anadolu Efes en la jornada 19 de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, una mala actuación desde el salto inicial, con reacción final que no fue suficiente, que descuelga al equipo culé de la cabeza y espabila a un campeón que llegaba tocado.

El mal inicio (9-21) condenó al Barça a las prisas, malas decisiones y una defensa superada por el buen juego turco. El campeón entró fuerte y controló a su rival a base de triples, con un Larkin saboreando de nuevo la 'fama', para llamar a la puerta de la igualada zona de 'playoffs'. Los de Sarunas Jasikevicius, con 17 puntos de Higgins en la segunda parte, se pusieron las pilas en el último cuarto con un parcial de 14-0 que no evitó la caída del liderato europeo, que dejan en solitario al Real Madrid.

Con muchas cuentas pendientes y todo el morbo del mundo, el Barça se borró o no compareció en el primer cuarto ante su verdugo en la final de hace dos campañas. El equipo de 'Saras' dejó una pobre puesta en escena que le costó ir a remolque todo el partido, con Micic, Pleiss y Singleton jugando a placer (9-21).

Un triple de Kalinic a los cinco minutos, después de la primera bronca del técnico lituano, pareció ser la entrada culé al partido, pero el Barça fue penando en todas las facetas del juego. Sin el faro de Mirotic o un Laprovittola con responsabilidad doble por la baja en la dirección de Satoransky, el equipo local sufrió.

El 1/7 en triples no era el único problema de un Barça con la obligación de apretar en defensa, porque el Efes no dejó de meter, y mejorar mucho su ataque. Sanli sumó en la reanudación y Higgins tuvo una notable entrada en acción, activo como pedía el partido. Mirotic y Laprovittola mejoraron en su regreso, pero la urgencia condenó más de un ataque culé. El Barça remó camino al descanso después de verse 16 abajo y volvió en el segundo tiempo con la marcha más, pero las armas de Efes no perdieron puntería.

En su tercer partido de la temporada tras lesión, Larkin confirmó estar de vuelta castigando desde el triple los intentos catalanes de recortar diferencias. Mirotic llevó la bandera azulgrana pero no la sujetó mucho tiempo, mientras 'Lapro' vivía contrariado su noche errática en el Palau. El equipo de Ergin Ataman tuvo acierto para poner una nueva máxima (43-60) rumbo al último cuarto.

Con la pólvora mojada, los jugadores del Barça parecían aceptar su sentencia, pero un parcial de 14-0 recordó que esta temporada europea está abierta a todo. El equipo de 'Saras' luchó hasta el final y creyó con dos triples de Da Silva. Le entraron a Higgins también tarde y el Efes se llevó este clásico moderno después de su mala imagen en el primer plato de la semana en Valencia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 75 - ANADOLU EFES ESTAMBUL, 80. (28-39, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Laprovittola (5), Kuric (2), Kalinic (9), Mirotic (15) y Vesely (4) --quinteto inicial--; Da Silva (10), Higgins (17), Sanli (6), Abrines (4), Jokubaitis (3).

ANADOLU EFES ESTAMBUL: Larkin (17), Bryant (2), Micic (17), Singleton (5) y Pleiss (12) --quinteto inicial--; Beaubois (11), Clyburn (6), Zizic (-), M'Baye (9), Dunston (1).

--PARCIALES: 9-21, 19-18, 20-23, 27-18.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Latisevs y Nedovic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.