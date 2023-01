Corea del El informe sobre la tragedia de Halloween en Seúl critica la "incapacidad de las autoridades"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El equipo de investigación ha señalado que las autoridades, como la oficina del distrito, la Policía o el Cuerpo de Bomberos, no tomaron ninguna acción adecuada de rescate de emergencia o control de desastres, según ha informado la agencia de noticias Yonhap.

La falta de estas medidas, según indicaban las pautas para situaciones de emergencia, habría sido lo que provocó un alto número de víctimas mortales.

Por ello, varias personas, incluido el exjefe de Policía del distrito de Yongsan, Lee Im Jae, y el alcalde de Yongsan, Park Hee Young, han sido arrestados por cargos de negligencia, así como otros agentes de Policía, incluido un exfuncionario de la Policía Metropolitana de Seúl (SMPA), acusado de eliminar informes internos sobre un posible accidente debido al hacinamiento de personas.

Mientras, otros funcionarios, como el jefe de la SMPA o el jefe de Bomberos del distrito, han sido remitidos para su enjuiciamiento, sin detención por negligencia profesional fatal u otros cargos relacionados.

Sin embargo, los altos cargos del Gobierno no han sido nombrados en el informe. Los investigadores han decidido no responsabilizar a ningún cargo del Ministerio del Interior, de la administración de Seúl o de la Policía Nacional, indicando que estos no son legalmente responsables.