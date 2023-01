Djokovic recibe el cariño del público australiano en su entrenamiento con Kyrgios en la Rod Laver

MELBOURNE (AUSTRALIA), 13 (PA Media/dpa/EP)

El tenista serbio Novak Djokovic recibió este viernes una cariñosa bienvenida por parte del público en su entrenamiento de este viernes con el australiano Nick Kyrgios en la Rod Laver Arena previo al Abierto de Australia que da comienzo el lunes.

El de Belgrado, nueve veces campeón en Melbourne Park, no pudo disputar la pasada edición del primer 'Grand Slam' de la temporada por no estar vacunado contra el coronavirus y ser deportado por las autoridades del país. Un año después, 'Nole' ha podido volver aprovechando que las medidas no son tan estrictas y estaba por ver cómo iba a reaccionar el público local a su presencia ya que sigue sin tener la pauta de vacunación.

Sin embargo, con todas las entradas que la organización puso a 20 dólares australianos para ver este entrenamiento entre los finalistas de la pasada edición de Wimbledon agotadas una hora después de salir a la venta, Djokovic pudo comprobar personalmente que la grada, con muchas banderas de su país, no le dará la espalda en su intento de lograr el récord de títulos en Melbourne Park.

"Estoy muy feliz, muchas gracias. Me siento un poco emocionado, tenía muchas ganas de volver a esta pista. Uno se siente genial estar de vuelta en Australia, de vuelta en Melbourne. Esta es la pista donde creé los mejores recuerdos de mi carrera", afirmó Djokovic al público.

Pese a que existían ciertas dudas sobre su estado físico por sus problemas en los isquiotibiales, el exnúmero uno del mundo vivió una jornada tranquila y sin gran exigencia física ante Kyrgios, con momento para la relajación también en un partido que contó con los jugadores de tenis en silla, David Wagner y Heath Davidson, y dos junior.