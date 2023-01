Rubi: "Ganarle a uno de los mejores equipos de la liga deja recuerdo para siempre"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El entrenador de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', reconoció este viernes la dificultad del partido contra el Atlético de Madrid del próximo domingo, al mismo tiempo que confesó su admiración hacia el 'Cholo' Simeone y la importancia de conseguir un triunfo que les deje un "recuerdo para siempre" ante uno de los mejores tres equipos de LaLiga.

"Ganarle a uno de los mejores tres equipos de la liga española deja poso y recuerdo para siempre. Estuvimos cerca ante el Real Madrid y no lo conseguimos. Lo enfoco como una oportunidad. Quiero que el jugador esté tranquilo porque pase lo que pase, si tú lo has trabajado y luchado bien, la gente va a estar contenta. Obviamente queremos intentar ganar, pero ganarle al Atlético de Madrid no es fácil", señaló el técnico en rueda de prensa.

Rubi se mostró confiado de cara al choque y analizó cuáles son las claves para superar al Atlético. "Nuestro objetivo es que veamos a un Almería que gane, pierda o empate, tenga opciones y vaya a por el partido. Y, por otro lado, habiendo hecho ya las correcciones, olvidarse ya del último partido y demostrar que nosotros estábamos en una buena línea de juego y de equipo. Queremos volver a recuperar ese 'feeling' que es lo que te hace estar más cerca de volver a puntuar. Esa es mi obsesión para este partido", apuntó.

"Es un partido contra un rival que es fortísimo en los duelos, en las disputas, que tiene aparte muy buen juego y grandes jugadores de calidad. Nosotros tenemos que intentar que se vea un buen Almería, estar dentro del partido, ir a por ellos porque queremos volver a ganar partidos para estar en una dinámica buena", expresó.

Aún así, el preparador catalán restó importancia a las bajas del Atlético y volvió a insistir en las bazas que tiene el Almería. "Más que nada, sabéis que tienen jugadores que han sido campeones del mundo y se han incorporado un poco más tarde. De Paul antes estaba jugando y en cualquier momento puede entrar. Nahuel ya está dentro, Correa es un jugador que entra y sale. Pero la idea de juego es exactamente la misma y el equipo está trabajando en la línea que estaba trabajando anteriormente", aseveró.

"Nuestra baza pasa por creernos claramente que podemos ganar el partido e ir a por ellos. Luego eso tiene que verse. Un equipo que genera ocasiones y peligro como nosotros, cuando lo dejamos de hacer pues el rival se siente cómodo y sabe que en cualquier momento te puede ganar. Dentro de ese orden, necesitamos mostrar las uñas arriba. Eso es lo que nos ha hecho ser uno de los equipos que más goles ha marcado en casa en las primeras partes y quiero recuperar esas sensaciones", reconoció.

Consciente del potencial de su rival, Rubi dijo tener claro su plan de partido. "Analizando profundamente los partidos del Atlético, puede haber alguna variante en la fase defensiva, pero en la fase ofensiva siempre mantiene el mismo dibujo sea con unos jugadores o con otros. Tienen las ideas muy claras de cómo atacar y sus fortalezas. Juntan gente por dentro, si les dejas girarse te van a mandar balones a la espalda de la defensa", explicó.

"Creo que algunos se han quedado un poco con la imagen de los primeros años que era un equipo de jugar prácticamente replegados y salir sólo al contraataque. A mi modo de ver, es un equipo que ha dado año a año situaciones nuevas en su forma de atacar. Están muy trabajados en ataque, otra cosa es que luego salga bien o mal y que marquen más o menos", destacó.

Así, Rubi destacó la figura del 'Cholo' Simeone y reconoció la dificultad de aguantar tanto tiempo en un banquillo. "Es un milagro que, con nuestro carácter latino, que quemamos las casas rápido, Simeone lleve tanto tiempo en el Atlético de Madrid. Felicitarle por su trayectoria porque para eso ha tenido que conseguir buenos resultados. No sé si en los años 50-60 algún entrenador estuvo más de once años. Esto es un hecho muy, muy difícil", añadió.

Además, el técnico confesó su admiración hacia Antoine Griezmann, el único jugador que si tuviera la opción quitaría del once rival. "Con todo el respeto porque tienen una plantilla espectacular, al jugador que veo en un gran momento de forma es a Griezmann, marque más o menos goles. Está haciendo jugar a los compañeros y generando ocasiones. Si aquí se siente que participa con tranquilidad, nos va a hacer mucho daño", argumentó.

Por último, el preparador del Almería se mostró contento con la llegada de nuevos jugadores aunque no aseguró que vaya a haber más fichajes. "Estoy muy contento con la llegada de Luis (Suárez). Me parece un jugador de un nivel muy bueno para nosotros, esa es la gran noticia. A partir de ahí, la competencia es mayor y habrá que ir tomando decisiones en función del rendimiento, eso es lo que va a marcar que juegue más uno u otro", indicó.

"Yo no me cierro a decir va a haber un movimiento o dos. El club a día de hoy ya lo ha manifestado y yo creo que va a ir muy día a día con todo esto. Es decir, puede pasar mucho o no pasar nada. Creo que tenemos una muy buena plantilla, que el equipo ha demostrado progresión en el transcurso de los primeros partidos a la situación actual. Pero no estamos abiertos o cerrados a ninguna posición en concreto", concluyó.