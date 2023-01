Tenis.-Paula Badosa no disputa las semifinales de Adelaida 2 ante la rusa Kasatkina por molestias musculares

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La catalana, novena favorita, libró una dura 'batalla' en cuartos de final ante la brasileña Beatriz Hadda Maia que se alargó por dos horas y media y que la dejó 'tocada' físicamente como ella misma reconoció al confirmar su abandono antes de intentar el pase a la final.

"Estoy muy decepcionada de tener que retirarme porque tenía muchas ganas de jugar. Contra Haddad Maia fue un partido muy duro, especialmente físico y sentí algo en mi abductor. Hoy me noto un poco peor, tengo el Abierto de Australia por delante y espero poder recuperarme", advirtió Badosa en declaraciones recogidas por la web de la WTA.

La española lamentó la decisión porque estaba jugando "muy buen tenis, de mucho nivel" y "mentalmente" también se sentía "muy bien". "Jugué tres partidos realmente buenos y creo que eso también me ayuda en mi confianza para los próximos torneos. Ahora es algo que no puedo controlar", recalcó.

"Realmente he disfrutado de mi tiempo aquí en Adelaida. Me gusta jugar aquí y en Australia, siempre me siento muy cómoda comenzando la temporada aquí. Estoy feliz con mi nivel y con la forma en que comencé el año, y estoy deseando que llegue el resto de la temporada", sentenció.