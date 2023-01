Vaticano.-La italiana imputada en 'Vatileaks 2' dice que hubo "un intento real de poner en jaque a la diplomacia papal"

ROMA, 13 (EUROPA PRESS)

"Seré capaz de demostrar que hubo un intento real de poner en jaque a la diplomacia papal sustituyéndola por una diplomacia paralela que se llevaba a cabo a través de empresas de inteligencia contratadas por un poder oculto que se movía a espaldas del Papa y lo utilizaba", ha asegurado ante algunos medios de comunicación --como recogen varios medios italianos-- antes de entrar en la sala multiusos preparada en los Museos Vaticanos para el juicio sobre las finanzas de la Secretaría de Estado.

Chaouqui, que además ha creado su propio hashtag: #parlachaouqui en las redes sociales, será interrogada por unos mensajes intercambiados con Genoveffa Ciferri, una amiga de monseñor Alberto Perlasca, antiguo trabajador de la Secretaría de Estado y principal testigo de la acusación en el caso de la compra opaca del inmueble de Londres.

"No hay una guerra personal entre el Papa y Francesca Chaouqui (...). Yo estoy de regreso, al lado, del Santo Padre", ha asegurado. Del mismo modo ha señalado que trabajaba "para el Papa, no para la prensa ni para mi rehabilitación". "No hay nada que haya hecho, que vaya a hacer, sin que el Papa Francisco esté informado", ha insistido tras incidir en la circunstancia de que es "la única mujer imputada en este proceso".

Chaouqui también ha pedido públicamente que se ponga en marcha "un proceso de revisión de la sentencia que la vio condenada en el juicio 'Vatileaks 2' y basa su petición en supuestas nuevas pruebas vinculadas con el asunto de la desaparición de Emanuela Orlandi y que la exonerarían de cualquier tipo de implicación en aquel caso.

En julio de 2016, Chaouqui fue condenada a 10 meses de cárcel con suspensión de la pena por filtración de documentos confidenciales. También fue consideradA culpable el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda, que fue condenado a 18 meses de cárcel de los que solo cumplió la mitad. Fue Vallejo Balda quien introdujo a Chaouqui en la comisión económica del Papa Francisco. Además, en diciembre de 2020, la Fiscalía de Roma registró su casa como parte de una operación relacionada con la compra de 801 millones de mascarillas en China durante la primera ola de la pandemia.