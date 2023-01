Alexander Zverev: "Creo que Rafa Nadal se retirará después de Roland Garros"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Rafael Nadal lamentablemente se retirará después de Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y aprovechará para decir adiós", predijo en una entrevista a Eurosport junto a su hermano Mischa antes de su estreno en el Abierto de Australia.

El balear atesora 22 títulos de 'Grand Slam', una marca que considera que será difícil pero no imposible de superar para el serbio Novak Djokovic. "Creo que Nadal todavía tiene la oportunidad de ganar Roland Garros y Novak es favorito para ganar todos los demás. Pero hay chicos que tendrán algo que decir", explicó.

Además, el alemán afirmó que el murciano Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, tiene "nivel" para conquistar un 'Grand Slam'. "Tiene nivel para eso, pero también depende de muchos jugadores que no estaban en 2022", dijo, asegurando que podría ser un gran rival para Nadal en París. "Creo que Alcaraz tiene opciones de ganar en tierra", subrayó.

Posteriormente, en rueda de prensa, el vigente campeón olímpico reconoció que psicológicamente ha dejado atrás su larga lesión de tobillo. "No pienso en la lesión todos los días. Pienso más en qué puedo mejorar. ¿Cómo puedo recuperar la forma? ¿Qué me falta por entrenar? No tengo miedo de salir a la pista y volver a lesionarme. Cuando estás relativamente libre de dolor, piensas menos en ello", señaló.