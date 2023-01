Ancelotti: "Este club no te permite pensar que tienes la barriga llena"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"No es verdad (que estén saciados de títulos). Hablamos de jugadores que han empezado a ganar en 2013 y siguen ganando, nunca se han llenado la barriga ni nunca se la van a llenar. Estamos en un club muy exigente que no te permite pensar que tienes la barriga llena", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reiteró que "todos los títulos son importantes" para el club y para ellos mismos. "Dan motivación para seguir bien. Hay muchas cosas que nos jugamos en este partido y lo intentaremos", indicó. "Nosotros podemos evaluar nuestra sensación, que es siempre la misma: los títulos son muy importantes. Luchamos siempre para llegar a la final, el equipo está motivado, los jugadores están acostumbrados a este tipo de presión, por eso tenemos tanta confianza", añadió.

Sin embargo, el técnico italiano aseguró que no pasa por su mente conquistar el sextete. "No está en nuestra cabeza este pensamiento de ganar todos los títulos, está en luchar en todas las competiciones y partidos. Hay que pensar en este partido y en este título en este momento, no en algo que es muy complicado. Hay que ir paso a paso y llegar bien al final de la temporada", subrayó.

Sobre el duelo ante los azulgranas, explicó que deben estar atentos en todas las facetas del juego. "No sé si la intensidad es la mejor manera de ganar al Barcelona, hay que hacer un partido muy completo defensiva y ofensivamente, salir bien de la presión... La llave no es la intensidad, la llave es hacer un partido completo en todos los aspectos", señaló.

"Estamos considerando defender mejor, en el partido contra el Valencia el bloque ha sido mejor, faltaba una diagonal con los centrales. La diagonal de los dos centrales es un salvavidas y a veces nos olvidamos", continuó. "Cuando tenemos lesiones nos preocupan, pero en el partido de mañana, aparte de los dos que se han quedado en Madrid y Lucas Vázquez, el resto están bien. Cuesta recuperarse tras una prórroga pero estaremos bien", añadió sobre los jugadores disponibles.

Entre ellos estará el francés Karim Benzema. "Benzema ha vuelto, esto nos da mucha confianza para los próximos partidos. Lo veo muy motivado, entrena bien. El equipo ha suplido bien su ausencia en la primera parte y él nos va a dar cosas en la segunda", apuntó.

Por último, Ancelotti no quiso entrar en polémicas sobre el estado del césped del estadio Rey Fahd de Riad. "Me gustaba el estado del césped. Entramos en un tema que me ha llevado a muchos líos y no quiero decir lo que quiero decir. El césped está muy bien, se puede jugar muy bien al fútbol", concluyó.