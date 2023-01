Ayuso dice que los candidatos del PSOE se "avergüenzan" de Sánchez y tienen "miedo a un frase": "Que te vote Txapote"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente contra el Gobierno "autoritario" de Pedro Sánchez y su agenda "rupturista" y ha afirmado que se ha convertido en un proyecto "ilegítimo". Además, ha afirmado que ante las elecciones del 28 de mayo los 'barones' y candidatos del PSOE se "avergüenzan" del jefe del Ejecutivo pero, sobre todo, tienen "miedo" a la frase: "Que te vote Txapote".

En su discurso en la presentación de candidatos autonómicos del PP a las elecciones de mayo en Zaragoza, Ayuso se ha mostrado convencida de que el 28 de mayo será "el primer escalón" para un "cambio" que "devolverá la ilusión y la tranquilidad a los españoles" porque "sienten miedo" y "son víctimas de esta sinrazón" del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

"Tenemos que evitar que sigan retorciendo las leyes, que indulten a los golpistas, que rebajen las penas de sediciosos y malversadores, que liberen a los agresores sexuales, que insulten a los jueces, que ahuyenten a los inversores, que desguacen España, que la arruinen, que la destrocen y que llenen de Tezanos todas las instituciones para atrincherarse en La Moncloa", ha manifestado.

"VEREMOS COSAS QUE HELARÁN LA SANGRE"

A poco más de cuatro meses para los comicios, Ayuso ha señalado que el objetivo del PP debe ser tratar de "frenar y corregir los abusos" del Gobierno y ha recalcado que el PP es el "principal escollo al proyecto rupturista" del jefe del Ejecutivo. Según ha agregado, se trata de defender a España, "cueste lo que cueste", de las "actitudes totalitarias" del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

La presidenta madrileña ha asegurado que hoy "ni deportistas ni actores ni periodistas pueden decir abiertamente que no son de izquierdas" y ha anticipado una dura campaña electoral. "Veremos cosas durante este año 2023 que nos helará la sangre", ha dicho, para recordar los escraches, el 'no a la guerra' y "todo lo de siempre" con el objetivo de que el Partido Popular "no gobierne".

"Quiero decir un consejo que siempre doy a los candidatos que estoy convencida que a partir del 28 de mayo van a gobernar en sus respectivas comunidades autónomas: no hay gobierno bueno del PP sin su debida manifestación en la puerta", ha exclamado.

Además, ha advertido que los candidatos del PSOE ahora "se vuelven populares" y "reniegan de él". "Los barones socialistas y los candidatos socialistas, no solo en comunidades, también en ayuntamientos, se avergüenzan de Pedro Sánchez. Sin embargo, esto tiene un motivo más allá y es que los candidatos socialistas tienen miedo a una frase: que te vote Txapote", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso del auditorio.

Frente a eso, ha recalcado que el PP está hoy con Alberto Núñez Feijóo en Zaragoza en "un proyecto unido, que tiene las cosas claras y, sobre todo, que tiene principios". Y se ha mostrado convencida de que ganarán el 28 de mayo porque los ciudadanos no quieren quedarse de "brazos cruzados" ante lo que está ocurriendo a pesar de que el PSOE pensó que "podían tragar con todo".

"España no está en venta y los españoles tampoco", ha aseverado, para prometer "revertir todas las leyes ideológicas y sectarias" que está tomando el Gobierno de Sánchez en cuanto Feijóo y el PP gobierne en los territorios y llegue a La Moncloa.

SER "CONTRAPESO" DE SÁNCHEZ DANDO "TODAS LAS BATALLAS"

Tras asegurar que la España "silenciosa" está mirando al PP y "desea" que llegue al Gobierno, ha pedido a los candidatos del partido dar "todas las batallas", igual que deben hacer los ciudadanos, y ser "contrapeso" de Pedro Sánchez ante el "daño" y la "división" que está provocando en España.

Ayuso ha indicado que al jefe del Ejecutivo se le va a hacer largo este año electoral pero al PP solo le esperan "las más de ocho mil mociones de censura que van a ponerle al proyecto de Sánchez en las urnas en el mes de mayo en todos los pueblos y municipios de España".

Ante las elecciones "transcendentales" que afrontan, ha acusado al presidente del Gobierno de querer "proyectos empobrecidos de ciudadanos subsidiados" que "ahuyentan al autónomo, inversores y los que crean empleo".

En este punto, ha criticado que ahora la vicepresidenta del Gobierno vaya contra los supermercados en un "ataque desmedido e infame", dentro de su propósito para crear un país "subsidiado y dependiente del Estado" con una sociedad "debilitada".

Según Ayuso, el presidente del Gobierno va a ser recordado por "no haber sido querido por nadie" y "no haber hecho el bien para nadie" pero sí "sí haber sembrado el miedo entre los suyos y el odio fabricado contra media España".

DEFENSA DE ZAPLANA

En un discurso cargado de duros mensajes contra Sánchez, Ayuso ha afirmado que el Gobierno es el "más autoritario" de España y ha aludido al llamado 'caso Azud' que afecta a "los socialistas de la Comunidad Valenciana por denuncia de su propio tesorero", recalcando que el PP "no va a permitir la normalización de la corrupción".

La presidenta madrileña ha indicado que esto en un Gobierno de PP "habría echado al Gobierno al completo" y ha dicho que Pedro Sánchez llegó a Moncloa "por algo mucho menor, de manera ilegítima y luego con un proyecto legítimo a las instituciones para volver a dejar de serlo".

En este punto, ha criticado la "doble vara de medir" en las filas del PSOE y ha señalado que mientras ahora se pide un "trato humanitario" para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al 'popular' Eduardo Zaplana "sin juicio fue tratado peor que una bestia" a pesar de que "iba a recibir sus sesiones de quimioterapia".

"(Zaplana) salía de la cárcel, sin juicio, de manera esposado y nadie nunca se puso en su lugar por razones humanas", ha enfatizado la presidenta madrileña, un mensaje que ha cosechado una cerrada ovación del auditorio.