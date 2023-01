Colombia y el ELN acuerdan una reunión extraordinaria en Caracas para atender la "crisis"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El encuentro se celebrará el próximo martes en el Hotel Humbolt, la misma sede en la que se llevó a cabo el primer ciclo de conversaciones entre noviembre y diciembre de 2022, después de que la delegación gubernamental solicitara una reunión de ocho días con la consideración de "reuniones de emergencia".

El objetivo de la reunión entre ambas partes es abordar el tema del cese al fuego y coordinar la agenda de cara al segundo ciclo de conversaciones que comenzarán en febrero en México, tal y como se acordó el mes pasado.

El anuncio del presidente del Gobierno de Colombia, Gustavo Petro, de decretar un alto el fuego sin supuestamente consultarlo con el ELN generó molestias en la delegación.

"Tras las declaraciones unilaterales del presidente Petro sobre el cese el fuego, presentadas como un acuerdo de la mesa, esta entró en una crisis que está por resolverse", manifestó el Comando Central del ELN en un comunicado recogido por 'El Tiempo'.

En dicho escrito, la guerrilla advirtió de que "no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno" colombiano que, además, se desmarca de la "formalidad" de la mesa de diálogo, pues "viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso".