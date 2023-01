AMLO es nombrado ‘Tirano del Año’ por violencia contra periodistas en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es el ganador del concurso anual “Tirano del año 2022″ que otorga la organización Index on Censorship (Índice sobre la censura), en la que competía con dictadores como el nicaraguense Daniel Ortega o el norcoreano Kim Jong-un.

La revista internacional Index on Censorship, dirigida por la activista británica, Ruth Anderson, nominó a 12 mandatarios que están señalados por atentar contra la libertad de expresión en el mundo. “La competencia fue dura”, reconoce la publicación, pero López Obrador se adelantó “de hecho, por una milla” y se convirtió en el ganador del galardón de “Tirano del año”.

“Obrador preside un país en el que más periodistas fueron asesinados el año pasado que cualquier otro”, expone el organismo, el cual señala que los “secuestros, agresiones y detenciones bajo su supervisión ha sido enorme. El clima de impunidad de México lo hace posible”.

Para el 2022, los candidatos a ser coronados como Tirano del año eran:

Abdel Fattah el-Sisi ( Egipto )

) Ali Khamenei ( Irán )

) Alyaksandr Lukashenka ( Bielorrusia )

) Andrés Manuel López Obrador ( México )

) Daniel Ortega ( Nicaragua )

) Kim Jong-un ( Corea del Norte )

) Min Aung Hlaing ( Birmania )

) Mohammad bin Salman ( Arabia Saudí )

) Tamim bin Hamad Al Thani ( Catar )

) Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ( Guinea Ecuatorial)

Vladimir Putin ( Rusia )

) Xi Jinping (China)

La nominación del dictador Daniel Ortega se dio debido a que su régimen se ha vuelto cada vez más brutal con medidas enérgicas contra sus antiguos aliados políticos, opositores y medios independientes. “No hay nada más decepcionante que un héroe revolucionario convertido en tirano”, señaló la revista.

Periodistas asesinados en México

Reporteros sin Fronteras documentó al menos 13 asesinatos de periodistas en el país el año pasado, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa contabiliza cerca de 20 asesinatos.

Index on Censorchip expone que el AMLO se ha “encariñado” con las fuerzas armadas y con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y arremete contra las mujeres, las organizaciones no gubernamentales y el periódico New York Times. Forbes llamó a Obrador “un desastre de derechos humanos”.

El oficial de políticas y campañas de Index, Nik Williams, quien nominó a Obrador para el premio, indica que la gran cantidad de votos que obtuvo el mandatario mexicano es un “testimonio de las amenazas estructurales a la libertad de expresión en México que lo han convertido en el lugar más peligroso del mundo para los periodistas, fuera de una zona de guerra”.

“Por el bien de los periodistas, sus familias y colegas, así como de la sociedad mexicana en general, esperamos que Obrador tome las medidas necesarias para proteger la libertad de prensa. Solo así será esta la primera y última vez que sea votado como tirano del año”, demandó la organización.