Jordi Ribera: "Está claro que tenemos que mejorar"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Quizá no era el guion previsto para el partido. Chile nos ha sabido jugar en el uno contra uno y nosotros no hemos estado fluidos en ataque especialmente los primeros 15 minutos, que quizá hay que marcar un poco el terreno y no lo hemos hecho", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El técnico de los 'Hispanos' explicó los aspectos positivos y confió en que su equipo irá mejorando, con vistas ahora el lunes contra Irán y la opción de pasar a la 'Maind Round' con el máximo de cuatro puntos. "A medida que pasa el tiempo te vas poniendo un poco nervioso por la ansiedad que tienes de ganar el partido en los primeros minutos", afirmó.

"Como siempre hay cosas positivas, hemos rotado a todo el mundo. Nos da un equilibrio en los desgastes. También es positivo la incorporación de Cañellas y Dani. Creo que el partido para nosotros no ha sido bueno. Hemos conseguido ganar de ocho, las rotaciones para eso ayudan. En la primera parte nos ha faltado ritmo", añadió.

"Lo importante es que hemos sumado dos puntos y que ahora, en el partido de Irán, tenemos la posibilidad de poder tener esos dos puntos y pasar con cuatro la primera fase. Está claro que tenemos que mejorar, a veces estos partidos ayudan a ver que hay que trabajar desde el primer minuto hasta el final y que el próximo partido estemos a tope", terminó.