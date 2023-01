Karim Benzema: "Nunca voy a dejar mi club por cualquier cosa"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Nunca voy a dejar mi club por cualquier cosa. Estaba lesionado, quería jugar los partidos", declaró en rueda de prensa. "He vuelto de la lesión, he hecho un buen trabajo para regresar y tener mi mejor nivel. Estoy muy contento y ojalá que pueda ayudar a mis compañeros. Después del año pasado, que fue muy importante para mí, tuve varias lesiones y necesité tiempo para regresar. Estoy en forma muy buena y me siento muy bien", continuó.

El delantero galo tampoco quiso hablar de su polémica con el seleccionador francés, Didier Deschamps, durante la Copa del Mundo. "Lo que pasó ya está. Lo más importante es el partido de mañana, estoy listo de cabeza y cuerpo y me focalizo en eso. El resto es pasado, aunque complicado", confesó. "Ese no es el tema de mañana, es la final. No puedo hablar más de Francia y de la Copa del Mundo", añadió.

Además, rechazó también valorar una posible renovación con el club blanco. "Estoy en el Real Madrid, es otro tema. Disfruto como cualquier jugador. Lo que pasa en el fútbol, no lo sabemos", dijo. "Yo estoy aquí en Madrid, disfruto de cada entrenamiento y cada partido. Voy año a año, no hablo del tiempo que me voy a quedar en Madrid. Disfruto de cada día en Madrid", afirmó.

Por otra parte, invitó a pensar en la final ante los azulgranas, "un partido muy importante". "El Barcelona es un gran equipo, pero tenemos que fijarnos en nosotros", subrayó. "Significa muchas cosas: otro trofeo, otro orgullo, porque el Madrid siempre nos pide ganar y demostrar que estamos aquí. Vamos a tener un partido difícil, pero en nuestra cabeza tenemos que estar listos para ganarlo", prosiguió. "Estamos bien. El grupo está bien y listo para mañana. Ojalá podamos hacer un buen partido para llevarnos la copa a Madrid", insistió.

Por último, Benzema habló de la visita del viernes de Cristiano Ronaldo al entrenamiento del Real Madrid. "Cristiano está bien aquí, ayer estuvo con nosotros. Ojalá siga marcando goles y haciendo la diferencia", dijo, además de confirmar que no llegó a coincidir con él. "No necesitamos fotos para decir que somos amigos, Instagram y Twitter son otro mundo. No le vi, pero ojalá le pueda ver mañana y hablar con él", finalizó.