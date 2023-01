Novak Djokovic: "Sigo jugando al tenis porque quiero ser el mejor"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Sigo jugando al tenis porque quiero ser el mejor, no hay ningún secreto. No hay nada más grande que esto. Hay cuatro 'Slams' que históricamente han sido los torneos más importantes de nuestro deporte. También es una de las principales razones por las que tenía muchas ganas de volver a Australia: por mi historial aquí. Me encanta jugar en la Rod Laver Arena, especialmente en las sesiones nocturnas. Espero volver a tener éxito", declaró en rueda de prensa.

El balcánico, que se adjudicó hace unos días el ATP 250 de Adelaida, cree que está "en muy buena forma" para afrontar el asalto al que podría ser su décimo título en Melbourne Park. "Terminé el año de la mejor manera posible y continué de esa forma en Adelaida. Vencí a algunos jugadores realmente buenos, especialmente en los últimos partidos del torneo. Me gustan mis posibilidades. Entreno tan duro como cualquiera. Ahora hay muchos jóvenes que tienen mucha hambre, que quieren ganar. Quieren arrancarte la cabeza en el gran estadio, y yo lo sé", indicó.

El cuarto favorito del certamen 'aussie', que se estrenará ante el español Roberto Carballés, no se muestra preocupado por los problemas en el tendón de la corva que le afectaron en su victoria de semifinales de Adelaida ante el ruso Daniil Medvedev. "He estado luchando un poco con eso los últimos siete días. Pero es de esperar que no sea la principal preocupación", apuntó.

"Hasta ahora he podido entrenar, competir y jugar puntos, practicar sets. Así que eso es una señal positiva. Obviamente, estoy siendo un poco más cauteloso, no estoy yendo al máximo en las sesiones de entrenamiento. Estoy conservando la energía para la próxima semana y espero que no me cause un problema entonces", añadió.

Por otra parte, reconoció que en este momento de su carrera los torneos importantes "cuentan más". "Quiero mantenerme saludable, mentalmente fresco y alegre en la pista. Es importante, porque al final del día es un buen equilibrio entre establecer objetivos y tratar de lograr esos objetivos y ser profesional. Elijo jugar, me encanta jugar al tenis. Me trae emociones maravillosas, pero a veces no", subrayó.

"Es una excelente manera de aprender más sobre mí mismo, de crecer en la vida. Con suerte, también traeré buenas emociones a las personas que me ven jugar en directo en la pista o en la televisión. Sabiendo esto, trato de equilibrar las cosas porque es mi misión profesional, pero al mismo tiempo también es una misión personal. Trato de disfrutar cada momento", finalizó.