Simeone: "La intranquilidad siempre está hasta final de mercado"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"La intranquilidad, hasta final de mercado, siempre está, porque hay jugadores importantes de nuestro equipo que son tentación para otros equipos", declaró en rueda de prensa, afirmando que aceptarán "lo que el club tenga necesidad de generar y le venga mejor". "Nosotros estaremos preparados para cualquier situación que haya que afrontar", añadió.

En este sentido, aseguró que deben "convivir con lo que se pasa en la sociedad". "Desde la pandemia, los clubes han sufrido muchísimo económicamente, nosotros no hemos podido vender en estos últimos años, y cada vez es más difícil comprar. Hay que saber convivir con ello", indicó. "Siempre estamos hablando con Andrea -Berta- y con Miguel -Gil Marín- y saben claramente lo que el equipo necesita", dijo.

En otro orden de cosas, el técnico argentino no quiso valorar las palabras del portugués Joao Félix, que se ha marchado cedido al Chelsea y ha asegurado que ha priorizado "ser feliz" con el balón. "Esa es una pregunta para él", señaló el 'Cholo'. "No me voy a detener en una explicación tan larga, simplemente le deseo lo mejor. Es un chico que tiene unas condiciones extraordinarias, es joven, y tiene ilusión por hacerlo de la mejor manera y demostrar todo su fútbol. Ojalá que le vaya bien donde esté", subrayó.

Sobre qué es lo que más exige a sus futbolistas, calidad o humildad, el preparador rojiblanco fue claro. "Compromiso; es lo más sano, lo que mejor sabemos hacer y lo que estos chicos pueden darle al club", manifestó.

Por último, Simeone llamó a centrarse en el partido contra el Almería. "Es un equipo que viene haciéndolo muy bien en casa, sobre todo, con un entrenador con las ideas muy claras y una identidad de juego que ha propuesto en todos los equipos en los que estuvo. Será un partido que tendremos que llevar a donde creemos que les podemos hacer daño", finalizó.