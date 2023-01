Babis compara a Pavel con Putin y recuerda su pasado como "agente secreto comunista" en Checoslovaquia

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Babis ha felicitado a Pavel por ser el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada entre el viernes y el sábado, pero inmediatamente ha cuestionado sus opciones en la segunda vuelta.

"No entiendo por qué se presenta" antes de calificarle de "agente de la inteligencia comunista". "Le felicito por llegar al comité militar de la OTAN pese a ser un agente de la inteligencia comunista formado en Rusia y que apoyó la invasión de las tropas rusas. Me quito el sombrero", ha declarado según recoge el portal PragueMorning.

Babis ha recordado que hay otro presidente de un país europeo que fue "agente comunista", Vladimir Putin.

Pavel ha respondido en declaraciones a la agencia de noticias CPA que "podemos esperar muchas mentiras". "No he podido ver la rueda de prensa de Babis, pero me han dicho que fue un gran aburrimiento", ha apuntado el exgeneral, quien presidió el Comité Militar de la OTAN, máximo órgani militar de la alianza.

El propio Babis también pertenecía al Partido Comunista de Checosolovaquia y está siendo procesado por haberse registrado como agente de la Seguridad del Estado, la temida policía secreta del régimen prosoviético.

Pavel y Babis se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de República Checa tras obtener respectivamente un 35,23 por ciento y un 35,17 por ciento de los votos en la primera vuelta, celebrada entre el viernes y el sábado.

Ambos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta, prevista para dentro de dos semanas, para los días 27 y 28 de enero, para conocer quién sucederá al actual presidente, Milos Zeman, informa la emisora Radio Praga.

La tercera por número de votos ha sido la economista Danuse Nerudová, que ha logrado un 13,92 por ciento de apoyo a pesar de que estaba considerada como una de las favoritas. El cuarto en disputa, Pavel Fischer, logró un 7 por ciento de votos.

Nerudová, Fischer y también el primer ministro, Petr Fiala, han apoyado ya a Pavel con vistas a la segunda vuelta, un respaldo que podría ser decisivo.