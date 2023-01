Prohíben a mujeres de Afganistán practicar deportes tras restricciones para estudiar

Desde diciembre pasado, las mujeres de Afganistán han sido restringidas por el gobierno actual de inscribirse a universidades ‘hasta nuevo aviso’, según la vocería del gobierno talibán y sumado a esto, la posibilidad de practicar deportes.

Luego de la salida de las tropas estadounidenses en el territorio talibán, mujeres han protestado por las restricciones de género que el nuevo gobierno islamista ha ejercido desde su llegada al poder.

El subjefe de la Comisión Cultural talibán, Ahmadullah Wasiq, dijo durante una entrevista en una radio australiana que “los deportes no son necesarios para las mujeres”, en especial el cricket, ya que “es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo y el Islam no permite que las mujeres sean vistas así”, según el funcionario talibán.

En la entrevista Wasiq aseguró que “habrá fotos y vídeos que la gente verá, que incluso si eso nos trae problemas y discusiones, tenemos que hacer lo que nuestra religión nos manda y seguir sus preceptos, aunque eso nos cree enemigos”.

En entre 1996 y 2001 las mujeres de Afganistán tuvieron prohibidas las prácticas deportivas, ya que el gobierno de ese entonces tenía una estricta interpretación de la ley islámica, lo que estipula que las mujeres no tienen permitido realizar tareas fuera del hogar sin un responsable masculino.

Por esta razón, fueron expulsadas las mujeres de los equipos de Afganistán de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, luego de que el Comité Olímpico Internacional excluyó al país de las competencias por dejar fuera a las mujeres.

Mujeres afganas sufren restricciones para practicar deportes por ley islámica. (Ebrahim Noroozi/AP)

