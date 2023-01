Butragueño: "El Madrid también pierde finales"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"El partido no ha salido como queríamos. El Barça ha aprovechado sus momentos. Hasta el 0-1 el partido iba parejo. Se han ido 0-2 al descanso, el equipo lo ha intentado en la segunda parte. El equipo ha luchado hasta el final, pero no ha podido ser. Hay que aceptarlo", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

'El Buitre' apuntó que el Madrid debe pensar ya en el Villarreal y no dejar de trabajar en una temporada en la que defienden también los títulos de Liga y Champions. "No es una noche de felicidad pero hay que superarlo juntos. El fútbol no para. El Madrid también pierde partidos y pierde finales, tenemos que estar juntos y trabajar", afirmó.

"Nos vienen semanas muy exigentes. Hay que recuperar bien y preparar el partido del jueves, es lo más importante", terminó, pensando ya en el duelo de Copa del Rey ante un 'Submarino' que superó a los blancos antes de la Supercopa.