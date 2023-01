Darias advierte a CyL que "no tendrá ninguna duda" en acudir a los tribunales si mantiene el plan 'provida'

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Ministra de Sanidad, Carolinas Darias, ha advertido al Gobierno de Castilla y León que "no tendrá ninguna duda" en recurrir a la vía judicial si aplica las medidas "provida" anunciadas la pasada semana.

"Recurriremos a todos los mecanismos jurídicos para la defensa de la legalidad, si es necesario, no tendremos ninguna duda", ha indicado Darias en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press tras la presentación de un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Para Darias, las medidas propuestas por la Junta "no son admisibles conforme a la legalidad vigente, no caben en la ley, ni tiene ámbito competencial". En su opinión, lo que hay que procurar es que "la mujer tome la decisión libremente, sin interferencias de terceros y esto está contraviniendo la legalidad vigente y los derechos de las mujeres". "Ante esto no estamos dispuestos a transigir", ha añadido.

Según ha explicado en la entrevista, Darias envió ya el pasado jueves al Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, una carta en la que le solicitaba información sobre "qué instrucciones y protocolo se trataba". En dicha misiva, la ministra le recordaba al titular autonómico de Sanidad "la obligatoriedad de cumplir con la ley vigente y no ir contra de la evidencia clínica y la práxis que ya tienen muy asentados los profesionales sanitarios".

A dicha carta, según la ministra, Jesús Fernández Sanz respondió alegando que el Consejo de Gobierno de Castilla y León "no había adoptado ningún tipo de medida, para, a continuación, decir que se pondrán en marcha". "A día de hoy ni la opinión pública sabe de qué medidas estamos hablando", ha añadido Darias.

La ministra ha reconocido no haber mantenido ningún conversación verbal con el consejero y ha asegurado que llegado este momento "es mejor que se deje huella administrativa". Por ello, en "la tarde de ayer", según ha afirmado, "se decidió pasar directamente a la acción, con un paso previo, que es un requerimiento para defender la legalidad vigente y los derechos de las mujeres".

La ministra ha dicho que antes de enviar el requerimiento ha habido un "análisis jurídico exhaustivo" del caso. "Desde la máxima serenidad y la máxima contundencia quiero dejar claro que no vamos a permitir un paso atrás en el derecho de las mujeres", ha advertido.

Ante una posible entrada en vigor de estas medidas, Darias, en entrevista en TVE, ha recomendado a los sanitarios de Castilla y León que "sigan", en sus actuaciones, "las guías comunes que cuentan con el asesoramiento de la sociedad científicas que dicen qué tipo de pruebas hacer y cuándo".

Respecto al silencio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el tema, la ministra considera que "es elocuente que no está cómodo, que se siente mal", y le ha pedido que "ponga fin a esta tropelía".

"Lo que no pude el PP es venir a cercenar derechos, tenemos una legalidad vigente y lo que tiene que hacer la máxima autoridad de Castilla y León es respetarla", ha concluido.