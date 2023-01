MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El conjunto manchego sacó el máximo partido a un gol de Jonathan Dubasin al cuarto de hora de partido para continuar con su buen momento de cinco partidos sin perder y once puntos sumados, rompiendo el de su rival, que acumulaba once encuentros sin caer y que no pudo situarse en la última plaza que da acceso al 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander.