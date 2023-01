Estados Celia Abad y Albert Ortega conquistan el oro en la combinada de la Universiada de Lake Placid

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Los esquiadores españoles Celia Abad y Albert Ortega conquistaron este lunes la medalla de oro en la prueba de combinada del esquí alpino de los Juegos Mundiales Universitarios que se están celebrando en Lake Placid (Estados Unidos) y que son las primeras en esta disciplina en las Universiadas desde el año 2000

Cronológicamente, Ortega fue el primero en conquistar el título. El catalán fue sexto en el supergigante del domingo, pero remontó gracias a su pericia en el eslalon, donde fue segundo, para firmar el mejor tiempo con 1:42.88, por delante del lituano Andrej Drukarov (1:43.37) y checo Jan Zabystran (1:43.38).

"Estoy supercontento, quería hacer un buen resultado y he ido a por todas. He arriesgado mucho, me la he jugado y ha salido bien. Estaba esquiando fuerte en eslalon estos últimos meses ya que este año he entrenado un poco más que el pasado en esta especialidad, así que, muy feliz", celebró el esquiador español en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

La alegría de Ortega tuvo continuidad con Celia Abad, bronce ya el pasado sábado en el supergigante y que en su caso comenzaba el eslalon tras haber logrado el mejor tiempo en el Super-G. La aragonesa hizo valer esta renta y con su quinta plaza en el eslalon, se hizo con el oro con un crono de 1:42.13, superando a la francesa Julia Socquet Dagoreau (1:42.59) y la alemana Leonie Floetgen (1:43.05).

"La verdad es que estoy feliz, quería ganar porque el gigante fue muy bien. Quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí. El haber ganado en el gigante me daba mucha confianza para hoy, pero es verdad que tenía poca ventaja y sí que es cierto que había alguna competidora que podía acercarse a mí, así que solamente he intentado esquiar a tope, disfrutar muchísimo, que es lo que estoy haciendo", subrayó.

Con estos dos éxitos, el esquí español logra su cuarto metal en esta Universiada ya que, al mencionado bronce de Celia Abad, también hay que unir la medalla de plata que consiguió Jaime Pueyo en la prueba de Sprint Libre del esquí de fondo.