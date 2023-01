Los últimos detenidos por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci reconocen los cargos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Quiero pedirle perdón a la familia del doctor Pecci. De todas maneras, pedir perdón no va a remediar, pero si me ha dolido la situación, les pido que me perdonen a todos los de la sala, a la señora del señor Pecci y a la familia", ha expresado durante su audiencia Ramón Pérez Hoyos.

Su hermano Andrés también ha hecho lo propio y ha pedido disculpas a la familia. "Yo sé que fue un error muy grande, no tengo palabras para expresar disculpas a la familia Pecci, más a su señora en estado de embarazo, estoy muy arrepentido y les quiero ofrecer disculpas de todo corazón", ha dicho.

El hecho de que ambos reconocieran su participación en la muerte de Pecci y aceptaran los cargos podría beneficiarles con una rebaja de hasta el 50 por ciento con respecto a la pena inicial e incluso más si deciden colaborar con la Justicia.

Durante la comparecencia, el fiscal del caso, Mario Burgos, ha expuesto que los dos ofrecieron 1.500 millones de pesos colombianos (más de 295.500 euros) para que se llevara a cabo el crimen, motivado en venganza por el trabajo de Pecci, según revelo el supuesto ideológo de todo este asunto, Francisco Luis Correa Galeano.

"Ellos dos fueron los que dieron la orden. Ellas son las dos personas intelectuales de matar al fiscal Pecci porque ellos fueron quienes dieron la plata", ha explicado Burgos.

Otras cinco personas han sido apresadas, cuatro de ellas ya condenadas a penas de 23 años de cárcel por su implicación en este crimen cometido el 10 de mayo en la isla de Barú, en el Caribe colombiano, cuando estaba de luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera.