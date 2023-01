Un ciudadano estadounidense detenido en Irán inicia una huelga de hambre para pedir a Biden su liberación

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En una misiva enviada a Biden, Namazi ha instado a Biden a "recordarle todos los días". "En el pasado te imploré ayuda para lograr eñ traslado de presos estadounidenses. (...) No solo seguimos encarcelados aquí sino que ni siquiera te has reunido con nuestras familias", ha puntualizado.

Namazi permanece detenido junto a otros dos ciudadanos estadounidenses, Emad Shargi y Morad Tahbaz, que llevan también años encarcelados. "Lo único que quiero es un minuto de tu tiempo para pensar en las vidas de los rehenes estadounidenses en Irán", ha escrito.

Así, ha insistido en que "es solo un minuto de su tiempo por cara año que he perdido en la prisión de Evin después de que el Gobierno de Estados Unidos, que podría haberse salvado, no lo hiciera", según ha recogido la cadena de televisión CNN.

"Todo lo que puedo hacer es devolverte mi sufrimiento. Por eso voy a dejar de comer durante una semana, con la esperanza de que no se me niegue esta petición", ha aseverado Namazi, que no pudo abandonar Irán en julio de 2015 tras visitar el país. Fue sometido a numerosos interrogatorios tras su detención, tres meses después.

Además, no fue incluido en un intercambio de presos realizado en enero de 2016 y que llevó a la liberación del periodista del 'Washington Post' Jason Rezaian, el veterano de la Marina estadounidense Amir Hekmati y el pastor Said Abedini.

"Cuando la Administración Obama me dejó aquí y liberó a los otros ciudadanos en enero de 2016, el Gobierno prometió a mi familia que llegaría a casa en cuestión de semanas y de forma segura", ha sostenido antes de lamentar que, sin embargo, "siete años y dos presidentes después, sigo en la cárcel de Evin".

Un portavoz del Consejo Nacional de Seguridad ha afirmado que la Administración Biden "sigue comprometida con la idea de garantizar la liberación de Namazi, para lo cual trabaja intensamente".

En este sentido, ha aseverado que es "indignante" que Irán "siga deteniendo a ciudadanos estadounidenses como medida de venganza política". "Nuestra prioridad es traer a todos los detenidos a casa lo antes posible", ha sostenido.